Grevă japoneză la Aeroportul M. Kogălniceanu

Angajaţii Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu au intrat, începînd de ieri, în grevă japoneză pe termen nelimitat. Potrivit liderilor sindicatului salariaţilor aeroportului constănţean, principala nemulţumire a acestora este legată de faptul că fondul de salarii aprobat pentru anul în curs nu acoperă plata salariilor pe ultimele două luni. „Cu alte cuvinte, pentru ultimele două luni din acest an nu sînt bani pentru salariile angajaţilor”, a declarat secretarul general al sindicatului salariaţilor de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, Ilie Sandu. Potrivit reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Aeroportului, Cristian Moldovanu, s-a ajuns la această situaţie din cauza reprezentanţilor Ministerului de Finanţe, care au impus stabilirea unui fond de salarii echivalent cu cel din 2007. „Noi am votat un buget în care fondul de salarii era satisfăcător. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor ne-au spus, însă, că fondul de salarii trebuie să fie acelaşi ca în 2007. În 2007, activitatea aeroportului era mai restrînsă şi avea şi personal mai puţin. De atunci, am început să avem curse regulate şi activitatea aeroportului a crescut, fiind nevoie şi de mai mulţi angajaţi. Nu putem să acoperim, cu fondul de salarii din 2007, plata salariaţilor noştri din 2009”, a explicat Cristian Moldovanu. Potrivit declaraţiilor liderului sindical, pentru plata salariilor ar mai trebui 2.600.000 de lei. Aceşti bani sînt incluşi în bugetul aeroportului. „Noi am făcut reduceri la capitolul cheltuieli materiale, prin urmare avem suficiente fonduri rămase la acest departament pentru a putea acoperi deficitul de la salarii. Dar, pentru a trece banii de la cheltuieli materiale la fondul de salarii avem nevoie de aprobarea Ministerului Finanţelor. Reprezentanţii instituţiei respective refuză să aprobe acest tranfer, invocînd un acord secret cu FMI, care se pare că stipulează limitarea fondului de salarii la nivelul celui din 2007”, a declarat Cristian Moldovanu.

Sindicaliştii ameninţă cu greva generală

Lipsa fondurilor pentru acoperirea salariilor pe ultimele două luni ale anului este unul dintre motivele pentru care sindicaliştii şi patronatul încă nu au încheiat contractul colectiv de muncă pentru anul 2009-2010. Pe lîngă plata salariilor pe lunile noiembrie şi decembrie, sindicaliştii au mai solicitat acordarea unui spor de 10%, conform contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, pentru cei care lucrează în ture, precum şi acordarea primei de vacanţă, de 500 de lei, cuprinsă în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură a transportatorilor, din care fac parte. „În cazul în care aceste solicitări nu vor fi soluţionate de către conducerea unităţii, vom merge pînă la greva generală dacă este cazul”, a afirmat secretarul general al sindicatului salariaţilor din cadrul Aeroportului. Conducerea aeroportului constănţean susţine că doreşte continuarea negocierilor cu salariaţii, dar că multe dintre revendicările acestora sînt greu de îndeplinit în condiţiile crizei economice. Directorul general al aeroportului, Cristian Păvălaşc, a spus că greva japoneză declanşată de salariaţi nu afectează activitatea instituţiei: „Deşi este o formă de protest legală, multe dintre revendicările sindicaliştilor sînt greu de îndeplinit, criza economică fiind una dintre cauzele pentru care administraţia nu poate accepta unele cereri”. El a mai spus că negocierile pe marginea punctelor nesoluţionate din contractul colectiv de muncă sînt deschise, iar procedurile vor continua conform legislaţiei privind soluţionarea conflictelor de muncă.