Grevă japoneză la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”

După ce toamna trecută au ajuns cu protestele pînă la Ministerul Transporturilor pentru obţinerea revendicărilor salariale, angajaţii Aeroportului Internaţional “Mihail Kogălniceanu” (AIMK) au redeschis conflictul de muncă. Zeci de angajaţi au intrat, ieri, în grevă japoneză, arătîndu-şi astfel nemulţumirea faţă de nerezolvarea problemei salariale, dar şi a principalelor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă (CCM). Liderul sindicatului din AIMK, Emanuel Roiu, a declarat că protestul simbolic a fost declanşat după o lună de negocieri şi are la bază decizia conducerii aeroportului de a nu stabili în buget acordarea coeficienţilor de ierarhizare către salariaţi. “Ar fi trebuit ca, de la 1 ianuarie 2008, CCM să se alinieze la contractul existent la nivel de ramură, mai ales că avem şi o serie de drepturi minimale pe care trebuie să le obţinem. Am înaintat de mai multe ori CCM în formă scrisă conducerii aeroportului, astfel că am solicitat ca, la întocmirea bugetului să se ţină cont şi de drepturile noastre. Cei mai mulţi angajaţi au salarii de bază cuprinse între 700 şi 900 de lei, astfel că avem nevoie şi de sporurile cuvenite”, a declarat Roiu. Pe de altă parte, directorul general al AIMK, Titus Cazacu, a declarat că, de două ori pe săptămînă, au loc negocieri cu sindicaliştii însă, deşi le-a propus angajaţilor o creştere graduală a salariilor, cu pînă la 45%, aceştia au refuzat. “Nu am ajuns încă la o înţelegere pentru că nimeni nu acceptă aceste creşteri în două etape. Le-am oferit pentru început o majorare de 19-20%, la care s-ar adăuga o alta pînă în luna octombrie, ceea ce ar însemna creşteri pe 2008 de 45%, dar aceştia spun că este prea puţin. Avem cheltuieli programate, astfel că o majorare peste acest coeficient ar putea avea repercusiuni asupra activităţii aeroportului”, a declarat Cazacu. De aceeaşi părere este şi purtătorul de cuvînt al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristian Moldovanu, care apreciază că problema creşterilor salariale trebuie să ţină cont de realitatea existentă în aeroport. “CJC, în calitate de acţionar, a făcut eforturi pentru atragerea de noi companii aeriene, de deschidere către noi destinaţii în vederea creşterii veniturilor. Sîntem interesaţi ca angajaţii să fie mulţumiţi de cîştigurile obţinute, însă oferta făcută de conducerea aeroportului este cea care poate fi susţinută în acest moment prin bugetul alocat”, a declarat Moldovanu. El susţine că, în pofida încercărilor autorităţilor judeţene de a rezolva favorabil conflictul de muncă, sindicatul a făcut tot ce a putut pentru a prelungi cît mai mult negocierile. “Din nefericire, atitudinea sindicaliştilor ni s-a părut un pic ciudată, pentru că nu au părut interesaţi de acest lucru şi au schimbat în nenumărate rînduri cererile. Conform legii, conducerea aeroportului va face o informare cu noua situaţie creată către CJC, Ministerul Transporturilor şi Fondul Proprietatea”, a completat purtătorul de cuvînt al CJC. Liderii sindicali susţin că purtarea banderolelor albe de către salariaţi este programată pînă pe 20 iunie, însă în cazul în care nu se va ajunge la nicio înţelegere la nivelul conducerii aeroportului, angajaţii ar putea merge pînă la declanşarea grevei generale.