Grevă japoneză voalată, la BCR Constanţa?

Greva japoneză la BCR Constanţa, aflată ieri în prima zi de desfăşurare, nu poate fi catalogată ca o grevă în adevăratul sens al cuvîntului, pentru că au lipsit banderolele albe de pe braţele angajaţilor, semnul specific acestei forme de protest. În plus, toată lumea se temea să vorbească despre acest subiect, începînd cu directorul judeţean de retail al sucursalei Constanţa a BCR, Victor Manole, şi continuînd cu liderul de sindicat al BCR Constanţa, Monica Văleanu, ori simplii angajaţi. Manole a luat în braţe comunicatul oficial al BCR Bucureşti şi a refuzat să facă orice comentariu pe acest subiect în plan local. „Conducerea băncii consideră că motivele pe care se sprijină decizia sindicatului nu justifică în mod real o astfel de acţiune, mai ales în condiţiile în care managementul BCR este în continuare deschis dialogului\", se arată în comunicatul băncii, peste litera căruia victor Manole nu a îndrăznit să treacă. Nici liderul de sindicat BCR Constanţa nu a avut curajul să explice de ce salariaţii BCR au început greva, motivînd: “Sînt un simplu salariat BCR, nu sînt abilitată să fac comentarii, luaţi legătura cu Bucureştiul”. În mod normal, un adevărat lider de sindicat este vocea celor pe care îi reprezintă şi nu se fereşte să expună celor din jur nemulţumirile care declanşează o formă de protest. De ce atîta secretomanie? Este posibil ca salariaţii BCR Constanţa să se dezică de greva japoneză iniţiată la centru? Contactat telefonic, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Independente din BCR, Ciprian Ionescu, a declarat că nu vrea să comenteze situaţia din Constanţa “pentru că este mai complicat, dar că cel puţin 40 de judeţe din ţară, dacă nu chiar 42, cu Bucureşti inclusiv, sînt cu banderolele pe mînă. În toate unităţile BCR din ţară se face grevă japoneză, dar asta nu afectează lucrul cu clienţii, nu întrerupem sub nicio formă serviciile către clienţi, manifestăm paşnic ca să ne facem auzite nemulţumirile”. O raită prin cîteva agenţii constănţene ale BCR nu a scos la iveală nicio banderolă albă pe mîna vreunui salariat. Linişte şi pace şi, mai ales, “NO COMMENT”. Probabil grevă japoneză se face şi la Constanţa, dar într-o formă voalată, ca să nu se atragă atenţia, iar comentariile se pot auzi doar în pauza de cafea. La centru şi în toată ţara, greva japoneză se va încheia mîine, 15 august, la sfîrşitul programului de lucru cu publicul, iar dacă discuţiile cu conducerea BCR şi soluţiile propuse de aceasta nu satisfac problemele ridicate de salariaţi, potrivit liderului sindical central, Ciprian Ionescu, “tot salariaţii membri sindicali vor decide în ce mod şi cît vor continua protestul”. Nemulţumirile angajaţilor BCR sînt legate de programul de lucru, neplata orelor suplimentare, nerespectarea repausului săptămînal şi inegalităţile salariale, potrivit preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Independente din instituţia bancară. “Foarte mulţi angajaţi şi-au luat concedii medicale din cauza stresului prea mare. Angajaţii BCR cu un an sau doi vechime au salarii aproape duble faţă de cei cu vechime mai mare, deşi fac aceeaşi muncă. Grilele de salarizare elaborate de patronat ar trebui să fie obligatorii, dar sînt doar orientative”, a explicat Ciprian Ionescu într-un comunicat. În plus, şi salariaţii BCR Asigurări se pregătesc să declanşeze conflictul de muncă dacă nu va fi semnat contractul colectiv de muncă. Conducerea BCR consideră că motivele pe care se sprijină decizia sindicaliştilor de a iniţia o grevă japoneză nu justifică în mod real o astfel de acţiune, menţionînd că managerii instituţiei au făcut o serie de propuneri federaţiei sindicale, la care nu a primit un răspuns oficial. BCR precizează că este deschisă dialogului cu sindicaliştii, pentru rezolvarea situaţiei.