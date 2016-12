Greva la Oil Terminal s-a încheiat!

După o săptămână de la declanşarea grevei generale, angajaţii societăţii constănţene Oil Terminal au obţinut majorarea salarială cerută. Conducerea societăţii şi liderii Sindicatului Oil Terminal au semnat, vineri, un act adiţional la contractul colectiv de muncă, prin care salariile erau majorate cu 3,4%, începând cu 1 aprilie. „De asemenea, am cerut eliminarea măsurii de reducere a săptămânii de lucru de la cinci la patru zile şi revenirea la programul normal de muncă. Am primit asigurări că acest lucru va fi discutat la următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie”, a spus liderul Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe. Reamintim că, luni, angajaţii Oil Terminal au declanşat greva generală nemulţumiţi de refuzul conducerii de a majora salariile cu 3,4%, începând cu 1 aprilie. În urma negocierilor care au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, conducerea societăţii a propus o majorare de 2%, începând cu a doua jumătate a anului, afirmând că, în situaţia economică actuală a companiei, este singura creştere posibilă. Pe lângă greva generală care s-a desfăşurat la locul de muncă (angajaţii veneau la muncă, dar nu munceau), sindicaliştii au organizat, în fiecare zi, un miting în faţa sediului societăţii, la care participau angajaţii care şi-au încheiat tura. „Această cedare, ca urmare a presiunii făcută de mulţime, va avea repercusiuni asupra lichidităţilor societăţii, repercusiuni pe care sperăm să le rezolvăm pe parcursul acestui an”, a declarat managerul general al Oil Terminal, Silviu Wagner. De la începerea grevei, societatea a înregistrat pierderi uriaşe, doi dintre clienţii acesteia, Petrom România şi Oscar Downstream, mutându-şi afacerile la Petromidia. În plus, fiecare zi de grevă a adus pierderi de aproape două milioane de lei, prin neoperarea navelor venite în terminal.