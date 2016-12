Grevă la Petromidia

19:15:17 / 04 Martie 2014

buna seara

buna seara aceasta firma gss avea anunt in telegraf din vara si acum in luna martie observ ca il are iarashi chear asa de rau sta la capitolul bani firma asta de paza cand am vb cu o d-na la telefon spunea de 900 lei nici decum de bonuri am auzit de la un fost coleg de clasa ca le pleaca lumea in prostie fie i fura de rupe fie nu-si fac datoria astept un raspuns pe darksoul9213@yahoo.com multumesc