Grevă pe şantierul Argos

20 de muncitori ai firmei de construcţii Argos au intrat în grevă, nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile pentru lunile aprilie şi mai. „Am încercat în mai multe rânduri să discutăm cu reprezentanţii conducerii, însă, de fiecare dată, am primit doar promisiuni. Săptămâna trecută, în urma protestelor, am primit lichidarea pentru luna martie şi promisiunea că ni se vor da şi banii pentru luna aprilie. Mai mult decât atât, bonurile de masă nu le-am primit din luna februarie a acestui an. Ne-am săturat să ni se promită”, a declarat Nicolae Tănase, unul dintre protestatari. El a precizat că, împreună cu alţi colegi, mai au de primit de la conducerea societăţii şi lichidarea pentru luna iulie 2012 şi avansul pentru luna august tot din 2012. „A trecut aproape un an şi nu am mai văzut banii care ni se cuveneau. De fiecare dată când aducem vorba despre sumele ce ni se cuvin primim aceleaşi promisiuni, care ulterior nu sunt respectate. Reprezentanţii conducerii Argos ne-au spus că au probleme financiare de fiecare dată când ne-au fost întârziate salariile”, a spus Nicolae Tănase. Conducerea societăţii Argos nu a putut fi contactată pentru a-şi expune punctul de vedere în legătură cu situaţia de pe şantier.