Greva portuară a fost suspendată

Speriaţi de modul în care au evoluat lucrurile cu greva de la Şantierul Naval Daewoo - Mangalia, la ultima negociere dinaintea declanşării grevei generale pe termen nelimitat, investitorii spanioli ai operatorului portuar „Decirom” au acceptat revendicările sindicatului. Potrivit liderului sindicatului „Decirom”, Silviu Stanciu, la negocierea de ieri după-amiază, patronatul a accceptat 99% din solicitările salariaţilor. Astfel, fiecare salariat va primi o majorare salarială, în sumă fixă de 100 lei, primele anuale pentru sărbătorile legale şi aprovizionarea de toamnă vor fi în valoare de 1.100 lei şi se vor acorda sub forma bonurilor cadou. „Toţi cei 315 salariaţi vor primi tichete de masă. În ceea ce îi priveşte pe docheri, aceştia vor primi tichete de masă în valoare de 10 lei pentru fiecare tură lucrată, iar sporurile li s-au majorat de la 10% la 25% din salariul de 1.130 lei”, a declarat Stanciu. Acesta a adăugat că singurul aspect asupra căruia nu s-a ajuns la „un numitor comun” este numărul salariilor care se vor acorda în eventualitatea unei disponibilizări. „Noi am cerut 12 salarii pentru fiecare angajat care va fi disponibilizat, însă investitorii au spus că vor acorda echivalentul a şase salarii, aşa cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură de Transporturi. Acesta fiind singurul punct pe care nu l-am cîştigat în termenii propuşi de noi, am considerat că nu este cazul să declanşăm greva generală doar pentru atît”, a subliniat liderul de sindicat. Mai mult, Stanciu a explicat că disponibilizările care vor urma nu vor fi atît de mari cum se preconiza la începutul anului. „Terminalul de ciment care se construieşte la Decirom va absorbi mare parte din forţa de muncă trecută pe lista disponibilizării. De asemenea, mai sînt contracte noi, în derulare, fapt pentru care nu ne mai facem griji pentru stabilitatea locurilor de muncă”, a spus Stanciu.

Sindicatul şi patronatul Decirom sînt în negocieri de opt săptămîni, iar dacă salariaţii nu şi-ar fi primit aceste revendicări, în această dimineaţă ar fi declanşat greva generală, pe termen nelimitat, ceea ce ar fi dus la blocarea activităţii în Portul Constanţa.