Greviştii din Justiţie, presaţi să renunţe la proteste

Reprezentanţii sindicatului „Projust” vor să mai dea Ministerului Justiţiei (MJ) o nouă şansă de reconciliere înainte de a declanşa greva de avertisment. În această dimineaţă, sindicaliştii au o nouă întrevedere cu reprezentanţii MJ, ocazie cu care vor încerca să ajungă la un acord comun în privinţa nemulţumirilor personalului auxiliar din Justiţie. În cazul în care nu vor reuşi acest lucru, sindicaliştii sînt hotărîţi să declanşeze greva de avertisment, cel mai probabil, miercuri. Preşedintele „Projust”, Ştefania Teleman, spune că la nemulţumirile privind plata salariilor restante s-a adăugat şi cea care vizează contractul colectiv de muncă. „Pe 24 aprilie, MJ ne-a comunicat că a fost semnat contractul colectiv de muncă şi publicat în aceeaşi zi, în regim de urgenţă, în Monitorul Oficial, ca un gest disperat în încercarea de a opri personalul auxiliar din Justiţie să declanşeze greva. Ei cred că existenţa acestuia nu va declanşa mişcările personalului în Justiţie, însă, din păcate pentru cei din minister, legea ne permite să facem grevă!”, a declarat Ştefania Teleman. Ea a vorbit şi despre presiunile la care sînt supuşi unii dintre colegii ei. „Au fost şi sînt situaţii în care se fac presiuni, unii dintre colegii noştri au fost puşi să dea declaraţie scrisă că înţeleg să nu mai participe la proteste, sub ameninţarea că vor fi sancţionaţi şi că le vor fi desfăcute contractele de muncă. Legal nu se poate face asta dar, dacă un preşedinte de instanţă vrea, te poate sancţiona!”, a explicat Teleman. La Constanţa nu au fost asemenea situaţii, cu toate că MJ a trimis adrese tuturor preşedinţilor de instanţe din ţară să îi sancţioneze pe grevişti. „Nici nu s-a pus problema să fim sancţionaţi, conducerea Curţii de Apel Constanţa a înţeles situaţia şi ne-a sprijint, mai mult moral, dar a fost alături de noi. Momentan nu am depus notificarea cu privire la declanşarea grevei de avertisment pentru că aştepăm să vedem ce se va decide la minister”, a declarat liderul sindicatului constănţean „Justiţia”, Viorica Trandafir.

Problema contractului colectiv de muncă, semnat fără ştirea multor sindicalişti, a fost lămurită tot de preşedintele „Projust”: „În perioada februarie - decembrie 2008, am negociat contractul colectiv de muncă pentru sistemul justiţiar. La finele lunii decembrie, în jur de data de 16, l-am semnat toate părţile, adică Ministerul Justiţiei, în calitate de ordonator principal de credite, angajatorii noştri, respectiv curţile de apel, şi noi, cele două federaţii sindicale. Contractul a rămas practic în suspensie pînă în luna martie, în sensul că nu a fost trimis, nu a fost înregistrat, pînă în momentul în care oamenii au început să-şi manifeste nemulţumirea. A fost trimis abia în 26 martie, pentru că ni s-a spus că nu era semnat de toată lumea. Ulterior, Ministerul Muncii a recomandat eliminarea unor articole negociate în contractul colectiv de muncă. Aceste obiecţiuni ne-au fost comunicate de MJ dar, odată cu aceste obiecţiuni, ministerul ne-a comunicat şi forma modificată a contractului, formă cu care nu am fost de acord niciuna din cele două federaţii. Unele dintre obiecţiuni se refereau la locurile de muncă în condiţii speciale şi la plata orelor suplimentare. Cert este că nu am fost de acord cu eliminarea, lucru pe care l-am comunicat MJ, precizînd că nu vom semna în acestă formă, deoarece MJ nu avea calitatea să facă astfel de modificări, iar cele două ministere nu au comunicat modificările şi angajatorilor noştri. Din punct de vedere legal, ne aflam în faţa unei noi negocieri”, a explicat Teleman, adăugînd că nu exclude posibilitatea ca sindicatele să dea în judecată Ministerul Muncii, pe care-l acuză că a încălcat legea în tot acest demers.