Gri, bej şi maro - culori de primăvară-vară

Cea de-a 46-a ediţie a Târgului Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte Tinimtex, organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în colaborare cu Federaţia Patronală a Industriei Uşoare - FEPAIUS, şi-a închis, ieri, porţile. În perioada 17 - 21 februarie, la Pavilionul Expoziţional din Mamaia, dar şi la hotelurile Perla, Aurora, Victoria, precum şi la Tenis Club Idu, aproximativ 260 de producători şi-au prezentat oferta în faţa câtorva mii de constănţeni, mulţi dintre ei profitând de reducerile de până la 50%, mai ales la colecţiile de iarnă şi achiziţionându-şi produse din gama variată de confecţii, încălţăminte şi accesorii. Unul din punctele de interes ale Tinimtex a fost şi o prezentare de modă, care a avut loc la finele săptămânii trecute, la Complexul Expoziţional, unde mai multe dintre firmele participante şi-au prezentat câteva din piesele de „rezistenţă” ale colecţiilor din sezonul de primăvară-vară.

În cadrul evenimentului, accentul a fost pus în special pe rochiile de ocazie, dar şi pe ţinutele „office”, pentru femeia modernă, activă, trecută de 30 de ani, care doreşte să arate şi să se simtă bine, mereu în pas cu moda. Referitor la creaţiile aduse în atenţia publicului de către manechinele care au susţinut prezentarea, s-au remarcat câteva puncte comune, legate în principal de cromatica preferată de designerii români pentru sezonul de primăvară-vară, axată pe nuanţele de gri, bej şi maro. Negrul rămâne... atemporal, mai ales atunci când este vorba despre ţinutele de ocazie.

„Culorile care se poartă sunt nuanţele de gri, bej, maro. Colecţia cu care ne-am prezentat şi pe podium şi la târg este dedicată femeilor care se îmbracă casual, office. Noi propunem mărimi de la 36 la 42, avem colecţiile cumva pentru doamne care vor să fie mai elegante şi să pară mult mai tinere faţă de vârsta pe care o au. În cadrul prezentării de modă am participat cu ţinute office, costumaşe, cămăşi şi rochiţe pentru birou şi stradă, clasice, mulate pe corp, de lungime medie. Ca materiale, folosim stofă, bumbac, poplin”, a declarat Cristina Mihalache, designer şi director de vânzări al Ina Design Company, firmă din Iaşi care participă la Tinimtex din anul 2004.

Pe podium au fost prezentate colecţiile a cinci firme producătoare din România: Lehel din Târgu-Mureş, Costaş din Piatra Neamţ, Ina Design din Iaşi, Modarom din Braşov şi Condra din Olteniţa.

„În cadrul târgului, noi, patronatul industriei uşoare, am organizat un seminar privind parteneriatul dintre producătorii şi comercianţii autohtoni de îmbrăcăminte şi încălţăminte. I-am invitat pe cei de la oficiul teritorial pentru IMM-uri din Constanţa, care au prezentat nişte proiecte de finanţare prin proiecte structural europene, pentru comercianţi şi, de asemenea, am pus la punct un fel de cod de conduită între producătorii şi comercianţii români din domeniu. Am stabilit să mai organizăm o întâlnire asemănătoare şi la Târgul Timitex din luna mai, pentru că se pare că este destul de interesant acest dialog care să vizeze, în primul rând, creşterea productivităţii industriaşilor români din domeniu, iar în al doilea rând, să avem nişte comercianţi care să fie în pas cu tendinţele modei şi care să fie parteneri adevăraţi pentru producătorii români de îmbrăcăminte şi încălţăminte”, a afirmat preşedintele executiv al Federaţiei Patronale a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei - FEPAIUS, Aurelienţu Popescu. Acesta a adăugat: „Aşteptăm să ne revedem în luna martie, în cadrul unei târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cadouri de Paşti”.