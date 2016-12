Grigorescu, Aman şi Luchian, în licitaţie, la New York

Trei creaţii purtând semnătura celebrilor artişti români Nicolae Grigorescu, Theodor Aman şi Ştefan Luchian vor fi scoase la licitaţie, luna viitoare, la New York, de casa Bonhams 1793. Lucrările fac parte din loturile licitaţiei „European Paintings\", care va fi organizată pe 8 mai, la New York. Este vorba, în primul rând, de lucrarea „Cârciumă la Rucăr\" („A tavern in Rucăr\") de Nicolae Grigorescu (1838-1907), care este şi una dintre vedetele licitaţiei, fiind estimată la 80.000 - 120.000 de dolari (61.000 - 91.000 de euro). „Cârciumă la Rucăr\" este o pictură în ulei pe pânză, cu dimensiunile de 24,2 centimetri x 45 centimetri, semnată „Grigorescu\" în colţul de jos, în partea dreaptă.

Tabloul „În parc\" („A view of a park\") de Theodor Aman (1831-1891) este estimat la 10.000 - 15.000 de dolari (7.600 - 11.000 de euro). „În parc\" este o pictură în ulei pe pânză, cu dimensiunile de 23,6 centimetri x 14 centimetri.

Lucrarea „Anemone\" („Anemones\") de Ştefan Luchian (1868-1916) este estimată la 6.000 - 8.000 de dolari (4.600 - 6.100 de euro). Tabloul - pastel şi cărbune pe hârtie albastră - este semnat „Luchian\" în partea dreaptă jos şi are dimensiunile de 29,2 centimetri x 23,5 centimetri.

Cele trei lucrări provin din colecţii private, potrivit site-ului casei de licitaţii.