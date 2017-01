Grijă… portocalie

Executivul nu are motive să decidă îngheţarea preţului la carburanţi, iar în România există \"o problemă cu capul\" în privinţa energiei. Aceste două perle de cultură aparţin nimeni altuia decât prim-vicepreşedintelui PDL, Theodor Stolojan. \"Cu toată îngrijorarea care există în România la nivelul fiecărui cetăţean, care vede cum creşte preţul la produsele petroliere, deocamdată Guvernul nu are motive pentru a lua o asemenea măsură\", a declarat acesta, adăugând: “eu aş putea să vă spun că România are o problemă cu capul în privinţa energiei, pentru că sunt foarte mulţi economişti care gândesc că dacă ai ţiţei şi gaze din producţie proprie, poţi să le foloseşti la orice preţ doreşti tu. O asemenea concepţie este profund dăunătoare, mai ales că România nu are situaţia Rusiei, care are suficientă energie, o şi exportă şi poate să-şi practice, în interiorul ţării, deşi cu anumite consecinţe negative pentru competitivitatea economiei, nişte preţuri mici la energie faţă de preţurile internaţionale. România e o ţară care consumă mai multă energie decât produce şi, în consecinţă, singurul raţionament care să ajute economia României este de a practica la energie preţurile internaţionale\", a mai explicat pedelistul, concluzionând astfel că România nu e Rusia, pe principiul prezidenţial că iarna nu-i ca vara şi aşezând astfel cireaşa pe tortul tragediei resimţite de români, teoretizate şi ridicate la rang de artă a oratoriei de guvernanţi.

MÂNUŢELE LEGATE ALE GUVERNULUI BOC. Contextul în care punctează astfel fostul ministru este cel conturat, pe de o parte, de ancheta Consiliului Concurenţei (care, după cinci ani de analize drastice, nu a scos nimic la iveală) şi de micuţul Boc, care ridică din umeri şi se declară, ipocrit, dezamăgit că Guvernul are “mânuţele legate” şi, pe de altă parte, de Petrom, care ameninţă voalat că dacă se îngheaţă preţurile, perioada de dezgheţ va fi una cu consecinţe extrem de drastice pentru populaţie.