Grila impozit a tranzacţiilor imobiliare reactualizată de mai multe ori pe an?

Expertizele pentru stabilirea grilei de impozitare a tranzacţiilor imobiliare ar trebui reactualizate de mai multe ori pe an şi nu o singură dată, cum se practică în prezent, pentru a reflecta mai fidel evoluţia preţurilor, consideră Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR). \"UNNPR s-a adresat Ministerului Finanţelor Publice cu propunerea ca, prin modificare legislativă, să se revină la situaţia anterioară anului 2006, şi anume posibilitatea ca expertizele să fie reactualizate cel puţin o dată pe an\", se arată într-un comunicat al notarilor. Uniunea Notarilor precizează că deşi s-a observat tendinţa de scădere a preţurilor unor imobile din anumite zone, cei care vînd şi cumpără sînt obligaţi să plătească taxele autentificării actelor notariale la valoarea din expertiză şi nu la cea de tranzacţionare. Prevederile actuale stabilesc, în mod expres, că notarii publici vor actualiza, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Persoanele fizice plătesc, din 2007, cote diferenţiate de impozit pentru veniturile obţinute din tranzacţii imobiliare, în funcţie de valoarea proprietăţii şi de intervalul în care este deţinut imobilul. Astfel, dacă proprietăţile - construcţii şi terenuri - sînt vîndute în mai puţin de trei ani de la dobîndire, cota de impozit este de 3% atunci cînd valoarea proprietăţii nu trece de 200.000 de lei. Peste acest nivel se adaugă o sumă fixă de 6.000 lei şi o cotă de 2%, calculată la valoarea care depăşeşte 200.000 de lei. În varianta înstrăinării imobilelor la mai mult de trei ani de la momentul dobîndirii, mecanismul de impozitare rămîne acelaşi, însă cota de impunere este redusă cu un punct procentual. În acest caz, suma fixă plătită pentru valorile de peste 200.000 lei este de 4.000 lei. Dacă valoarea declarată de părţi este mai mică decît suma orientativă stabilită de expertizele întocmite de către Camerele notarilor publici, impozitul se calculează la cea de-a doua valoare.