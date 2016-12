Grimus a terminat filmările pentru al doilea videoclip

Formaţia românească de rock alternativ Grimus a terminat, zilele trecute, filmările pentru cel de-al doilea videoclip. În regia lui Tudor Giurgiu, materialul a fost realizat pentru piesa „In A Glimpse”, cel de-al doilea single de pe albumul de debut al trupei, „Panikon”. Regizorul Tudor Giurgiu, preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), care a mai colaborat cu La Familia sau Omul cu Şobolani, s-a arătat plăcut impresionat de talentul şi reuşita formaţiei Grimus şi a declarat că intenţionează să utilizeze piesa „Political Animals” – primul single al grupului - drept coloană sonoră a viitorului său film. Filmările pentru videoclipul piesei „In A Glimpse” s-au desfăşurat într-o fostă fabrică de pensule, din Cluj-Napoca, iar rezultatul muncii întregii echipe va putea fi vizionat din a doua jumătate a aceste luni, cînd Grimus intenţionează să lanseze videoclipul.

Grimus reprezintă anagramarea efectuată de Salman Rushdie în primul său roman şi derivă din „simurgh”, care reprezintă o pasăre gigantică din mitologia persană. Formaţia s-a fondat în anul 2005, talentul celor şase componenţi clujeni propulsînd-o, încă de la început, pe marile scene, alături de mari trupe din ţară, cît şi de peste hotare. Astfel, în 2006, Grimus a deschis concertele formaţiilor Kumm, Luna Amară sau Omul cu Şobolani, iar un an mai tîrziu, a participat la majoritatea festivalurilor naţionale, precum Peninsula, Stufstock, Fan Fest, a deschis recitalul cîntăreţei Sophie Ellis-Bextor de la Bucureşti şi a concertat la Timişoara, Bistriţa, Deva, Cluj, Vama Veche, dar şi la Varna sau Chişinău.

Cea mai mare performanţă de pînă acum a trupei Grimus a fost atinsă tot în 2007, cînd a cîştigat locul I în finala naţională din cadrul concursului Global Battle of the Bands şi s-a calificat pentru finala mondială de la Londra. În urma concertului susţinut la Camden Underworld, Grimus a primit trofeul de bronz „The Best New Romanian Band 2007”.