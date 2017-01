Grimus îşi provoacă fanii

Lansarea noului single Grimus, intitulat „Face the Light\", este acompaniată de un concurs atractiv şi anunţă finalizarea înregistrărilor la noul album „Egretta”. Acestea s-au desfăşurat în cadrul a trei sesiuni, la Londra, Cluj şi Budapesta, iar mixarea îi aparţine producătorului britanic Adam Whittaker, în palmaresul căruia intră colaborări cu Amy Winehouse, Doves, Lily Allen, Starsailor. Masterizarea este semnată Ue Nastasi, responsabil de remasterizarea întregului catalog AC/DC, la studiourile Sterling Sound din New York.

Până la lansarea viitorului disc, în luna octombrie, trupa Grimus oferă spre descărcare gratuită piesa amintită, de pe site-ul acesteia, grimus.ro. „Vrem ca noi să venim cu soundtrack-ul, iar fanii cu conceptul. Pentru fiecare dintre noi, expresia „face the light\" are o anumită semnificaţie, în funcţie de ceea ce ne dorim să schimbăm, ceea ce vrem să devenim. Ne dorim ca imaginea acestui prim single de pe viitorul album Grimus să fie cât mai completă şi de aceea invităm pe toată lumea să ne trimită, până pe 10 iulie, o mică filmare, o poză sau un desen scanat, care să poarte titlul „Face the Light\". Cele mai reuşite dintre creaţiile lor vor fi, de fapt, piese din puzzle-ul care se va dezvălui în final ca fiind videoclipul piesei şi proiecţia asociată ei în concertele noastre din viitorul turneu de lansare a albumului\", declară membrii formaţiei. Câştigătorul concursului va fi fotograful oficial Grimus în turneul de lansare din Anglia, din aceasta toamnă, iar ocupantul locului secund va primi o vizită la domiciliu pentru un concert acustic Grimus chiar la el acasă. Următorii cinci clasaţi vor câştiga fiecare câte un CD „Egretta” cu autografe din partea trupei.