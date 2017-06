Grindeanu, atacat furibund de numărul 3 din PSD

Premierul Sorin Grindeanu este atacat din toate părțile. Președintele Consiliului Național al PSD și liderul senatorilor PSD, Mihai Fifor, susține că ceea ce face Sorin Grindeanu este halucinant și se întreabă dacă acesta mai este cumva lucid. „De două zile guvernarea României, stat membru al Uniunii Europene, a fost confiscată de un individ despre care încep să mă întreb tot mai mult dacă mai este chiar lucid în ceea ce face. Cum e așa să mergi și să te baricadezi de unul singur la Palatul Victoria și să te joci de-a primul-ministru, când nimeni și nimic nu te legitimează să mai ai această demnitate, când toți ceilalți au demisionat și, practic, Guvernul Grindeanu nu mai există? Cum să întorci o țară cu fundul în sus doar pentru că ai impresia că ai venit de acasă cu fotoliul de premier? Și, în vreme ce domnul acesta își face numărul, o țară întreagă se învolburează și se segmentează din nou cu patimă, când abia părea că ne calmasem și ne apucasem de treabă. Stă o țară întreagă neguvernată deja de două zile și un Parlament întreg lasă agenda legislativă pentru a se mobiliza să repună puterea executivă în marja ei de normalitate. Este halucinant ce se petrece în România. Doar pentru că un anume Sorin Grindeanu, care se crede subit Robin Hood, a ocupat Palatul Victoria și își face guvern. Al cui guvern? Al familiei Grindeanu? Bun, am înțeles că nu e guvernul CEX-ului PSD. Dar al lui Grindeanu este? Oare, în opinia lui Sorin Grindeanu, Parlamentul mai are sau nu dreptul de a numi guvernul? Sau mâine decide domnul Grindeanu că poate nici la Cotroceni nu e bine și se instalează și acolo. Sau la Patriarhie... de ce nu? Sau oriunde are chef să se instaleze domnul acesta. În vremea asta, toată lumea a intrat în această comedie a absurdului: media, Parlament, cetățeni. Oameni buni, legea e clară în România. Și ea trebuie respectată chiar și dacă te numești Sorin Grindeanu. Așa cum trebuie respectate regulile democrației. Dacă nu înțelegi asta, nu cred că poți fi nici măcar cetățean al unei țări europene, darămite premier”, scrie Mihai Fifor.