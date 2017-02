Grindeanu despre continuarea protestelor: O miză politică

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, într-o emisiune TV, că, în opinia sa, continuarea protestelor chiar după abrogarea OUG 13, care prin care erau modificate codurile penale, reprezintă o miză politică, adăugând că ”poate că unii au fost învățați să vină să guverneze fără alegeri”.

”Am luat aceste decizii de abrogare, am mers, am explicat și la Comisia Europeană, facem lucrurile în Parlament cât se poate de transparent și legal... Continuă să fie (proteste în Piața Victoriei - n.r.) și nu văd în perioada asta decât o miză politică. Poate că unii au fost învățați să vină să guverneze fără alegeri. Și am avut o experiență de acest tip”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

El a mai spus că sunt unii politicieni care ”au fost parte activă” a protestelor.

”Dar eu vorbesc de acea parte mică. Foarte mulți își doresc să folosească acest moment pentru a face politică. Eu cred că e evident pentru toată lumea lucrul acesta. Noi - coaliția, poi- guvernul continuăm să punem în aplicare ceea ce au votat românii - programul de guvernare. Și asta își doresc românii”, a mai spus premierul.