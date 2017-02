Grindeanu: În 2016 nu am absorbție zero la fonduri europene, ci 0,04%

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, că România nu a avut în 2016 absorbție "zero" a fondurilor europene, ci 0,04%, în continuarea disputei pe care o are cu predecesorul său, Dacian Cioloș, cu privire la acest subiect.

"Vreau să fac o rectificare. Cu scuzele de rigoare, apropos de ceea ce am spus ieri (marți - n.r.) la Ministerul Transporturilor. Îmi cer scuze, anul trecut, în 2016, păe exercițiul bugetar 2014-2020 guvernul Cioloș nu a atras zero fonduri europene, cu 0,04. Sunt actele la zi", a declarat premierul Sorin Grindeanu.

Grindeanu a reacționat, marți, la postarea lui Dacian Cioloș pe Facebook, potrivit căreia România a atras în 2016 fonduri europene în valoare de aproximativ 7 miliarde de euro, precizând că din exercițiul bugetar 2014-2020 absorbția bugetară este zero.

"Am văzut o declarație a fostului prim-ministru Cioloș legată de faptul că anul trecut s-au atras sume de bani. Eu cred că dânsul știe foarte bine la ce mă refer - noi vorbim de exercițiul bugetar 2014-2020. Suntem în 2017, dânsul a fost prim-ministru în 2016. Pe exercițiul bugetar 2014-2020 e zero! Dacă nu știe că e zero, o să-i arătăm documentele oficiale", a declarat Sorin Grindeanu.

Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat, marți, că din execuția bugetară aferentă anului 2016 privind sumele încasate de România din fonduri europene reiese că în țară au intrat aproximativ 7 miliarde de euro pentru beneficiari publici și privați.

"Domnul Sorin Grindeanu nu reușește, după aproape două luni de guvernare, să iasă din logica unor afirmații false făcute de PSD în campania electorală. Cu atât mai mare este dezamăgirea mea cu cât acum datele oficiale îi sunt la îndemână, nu trebuie decât să le ceară miniștrilor din subordine. Greaua moștenire în domeniul fondurilor europene nu există, domnule Grindeanu, încercați să guvernați transparent și să construiți pe baza politicilor și proiectelor demarate anul trecut în loc să aruncați fumigene ușor de demontat precum «zero fonduri europene»", a scris Cioloș pe contul său de Facebook.

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat, luni seara, că miniștrii săi vor publica în perioada următoare o radiografie la zi a situației, acuzând Guvernul Cioloș de o "dramă", respectiv întârzieri și pierderi legate de absorbția fondurilor europene care nu mai pot fi recuperate.