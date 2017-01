Grindeanu: Libertatea de exprimare trebuie însoţită de bun-simţ

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminică seară, că prezenţa preşedintelui Iohannis la protestul de săptămâna trecută este "o surpriză neplăcută", afirmând că respectă libertatea de exprimare, dar că aceasta trebuie "să fie însoţită de bun-simţ".

"Pentru mine, a fost o surpriză neplăcută prezența președintelui în stradă săptămâna trecută. Eu am încercat, și nu cred că mă poate acuza nimeni, am încercat în această perioadă să am o relație instituțională corectă cu Administrația Prezidențială. Ba chiar, poate de multe ori, am lăsat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog", a declarat premierul Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Sorin Grindeanu a afirmat că respectă opiniile argumentate şi că există un drept legal să protestezi paşnic, adăugând că libertatea de exprimare trebuie "să fie însoţită de bun-simţ".

Premierul a susţinut că a urmărit opiniile care au reieşit din proteste şi că multe au avut "distrosiuni".

"De multe ori, această hiperbolizare a binelui şi fanatismul în a crede că ceea ce gândeşti tu e corect s-ar putea să ducă la rău", spus premierul.

Grindeanu a spus că au fost semne că protestele au fost politizate.

"Am urmărit tot ceea ce s-a întâmplat, şi ceea ce s-a strigat, şi sunt semnale, sunt anumite lucruri clare politic în aceste întâlniri, cum sunt oameni care sunt veniţi în piaţă fără de culoare politică, dar în urmă cu şase săptămâni noi am avut alegeri. Cele mai bune sondaje, păreri, modul în care te exprimi într-o ţară democratică se fac prin alegeri, iar noi am câştigat aceste alegeri", spus Grindeanu.