Grindeanu: Nu demisionez. Modalitatea prin care Guvernul poate fi dat jos - moţiunea de cenzură

Premierul Sorin Grindeanu a declarat duminică seara că modalitatea prin care Guvernul poate fi dat jos este reprezentată de moţiune de cenzură, el arătând că cealaltă modalitate, reprezentată de demisia sa, nu este posibilă, întrucât nu ia în considerare un asemenea gest. ''Modalitatea prin care un guvern poate fi dat jos este prin moţiune de cenzură, pentru că cealaltă, cea prin care mi-aş da eu demisia, nu se poate - fiindcă nu mi-o dau'', a spus Grindeanu la Antena 3, duminică seara, într-o intervenţie telefonică.

Premierul a susţinut că în acest moment ''România este împărţită în două'' şi că el a făcut apel la calm pentru că ''am câştigat alegerile, noi PSD împreună cu ALDE, şi am primit mandat din partea cetăţenilor''. Grindeanu a afirmat că a decis, prin abrogarea OUG pe Justiţie, să facă ''primul pas spre detensionarea situaţiei''. ''Am analizat în toate aceste zile argumentele pro-ordonanţă, care au fost foarte multe, argumente care majoritatea dintre ele se susţin în continuare, şi ce a spus şi cealaltă parte, fie că vorbim de adversari politici, de instituţii sau, foarte important în aceste zile, de reacţia pe care am văzut că a stârnit această ordonanţă. Am zis să facem primul pas către detensionarea acestei situaţii şi l-am făcut'', a conchis Grindeanu.