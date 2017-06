Grindeanu, pe făraș? Dragnea, pus pe „ignore“ de premier!

În urmă cu câteva luni, mai mulți oameni din mediul politic spuneau că, prin instalarea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, România va fi condusă de două capete. Unul la Palatul Victoria, prin primul-ministru, și altul la sediul PSD, situat în Șoseaua Kiseleff din București, prin președintele social democraților, Liviu Dragnea. Analiștii politici au avertizat că lucrurile nu se vor îndrepta în direcția bună dacă țara va fi condusă de doi oameni (Grindeanu și Dragnea, n.r.). Numai că, în mintea liderului social democraților, lucrurile ar fi trebuit să fie simple. El trebuia să traseze Executivului liniile, iar Grindeanu să asculte orbește de șeful său de partid. Cu toate acestea, relația de vasalitate dintre Grindeanu și Dragnea nu a mers așa cum se aștepta liderul PSD, iar premierul a început să-i cam ignore directivele șefului său de partid. Asta l-a cam enervat pe Dragnea și, drept urmare, acesta s-a gândit să-l debarce. Evident, nu a spus-o direct cu subiect și predicat, ci a scos-o în față pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, una dintre cele mai importante persoane din PSD.

FIREA: „GRINDEANU NU SE MAI CONSULTĂ CU DRAGNEA CA LA ÎNCEPUT“

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Gabriela Firea a dezvăluit că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat că nu se mai consultă cu premierul Sorin Grindeanu ca la început. „Motivele pentru care sunt în această situaţie nu le cunosc, dar mă îngrjiorează faptul că premierul nu mai are timp să se întâlnească cu preşedintele partidului“, a spus Gabriela Firea. Mai mult decât atât, ea a dat exemple de proastă colaborare cu Guvernul la nivelul Primăriei Capitalei, unde proiectele se lovesc de un zid, iar relaţia Guvernului cu administraţia locală este mai proastă decât pe vremea Cabinetului Cioloş. „O Capitală bine administrată înseamnă o țară bine administrată. Dacă realizez o analiză împreună cu echipa mea de la Primăria Capitalei și solicit sprijin guvernamental, nu o fac pentru mine, pentru că nu plec acasă cu acele obiective. Sunt surprinsă că există o reacție ori înceată, ori de refuz din partea reprezentanților unor ministere, care pur și simplu pun în dificultate Primăria Capitalei. După ce am făcut o analiză în ceea ce privește potențialul financiar, dar și de execuție a lucrărilor, am solicitat să preluăm în administrare Centura Capitalei, iar răspunsul a fost negativ”, a precizat Firea.

PLAN PENTRU DEBARCAREA LUI SORIN GRINDEANU

Gabriela Firea nu este singurul social democrat care l-a acuzat pe premierul Sorin Grindeanu că nu mai ascultă orbește de partid. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a confirmat existența unor nemulțumiri la nivel instituțional evocate de primarul general al Capitalei. Potrivit unor surse din PSD, pentru debarcarea lui Sorin Grindeanu există și un plan bine pus la punct. După alegerile locale parțiale din 11 iunie, mai mulți miniștri social democrați ar urma să-și dea demisia „din cauza faptului că nu se mai înțeleg cu premierul din cauza faptului că acesta nu respectă programul de guvernare al PSD“. În acel moment, pe fondul acestor „nemulțumiri“, conducerea PSD ar urma să-i retragă sprijinul politic lui Sorin Grindeanu și să-l demită.