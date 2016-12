Gripa A/H1N1, în lume

Trei persoane, depistate cu A/H1N1 pe nava din Venezuela, pe care se află şi români

Trei persoane au fost depistate pozitiv ca purtătoare ale virusului A/H1N1 la bordul vasului Ocean Dream, dar nu este vorba despre cetăţeni români, iar nava a fost scoasă de sub carantină, continuîndu-şi călătoria către Aruba. Ambasada României la Caracas a comunicat, ieri, că Ministerul venezuelan al Sănătăţii a făcut verificări asupra pasagerilor şi membrilor echipajului de la bordul navei, iar în urma testelor au fost constatate trei cazuri de gripă A/H1N1, dar nu la cetăţenii români aflaţi pe vas. Cei trei bolnavi se află, în prezent, în spital. Potrivit ambasadei, Guvernul venezuelan a scos nava de sub carantină şi a trimis la bord 20 de truse speciale pentru orice eventualitate. Ambasada nu a putut comunica exact numărul de români aflaţi la bordul navei, precizînd că deţine doar informaţii preliminare furnizate de autorităţile de la Caracas. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă existenţa unui număr de cetăţeni români la bordul vasului Ocean Dream, sub pavilion spaniol, plasat sub carantină în Venezuela, a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvînt MAE, adăugînd că, din informaţiile pe care le deţine, starea de sănătate a acestora este bună. “Ambasadele României din Caracas şi Madrid fac toate demersurile care se impun pentru asigurarea asistenţei necesare cetăţenilor români aflaţi la bordul vasului de croazieră intrat în carantină”, a spus Şerbănescu. Potrivit acestuia, starea de sănătate a românilor este bună. Unul dintre pasagerii români de pe vasul de croazieră plasat în carantină în Venezuela este o româncă în vîrstă de 29 de ani, manager al cazinoului de pe vas, iar cel de-al doilea cetăţean român este, cel mai probabil, tot membru al echipajului. Românca Oana Gyorgy lucrează de mai mult timp pe nave de croazieră. Ea s-a îmbarcat împreună cu soţul ei, de naţionalitate chiliană, pe acest vas la începutul anului, a declarat tatăl tinerei, Nicolae Gyorgy. “Fiica mea este manager la cazinoul de pe vas, iar soţul ei este crupier. S-au îmbarcat în ianuarie”, a declarat Nicolae Gyorgy, precizînd că, din ceea ce ştie din discuţiile cu fiica sa, cel mai probabil şi celălalt cetăţean român este tot membru al echipajului. “Acum două săptămîni mi-a spus că a fost foarte răcită din cauza aerului condiţionat, dar i-a trecut. Între timp, a răcit soţul ei. I-au trimis analizele la Stockholm, pentru a verifica dacă este vorba despre gripă A/H1N1, dar rezultatele au fost negative”, precizează Gyorgy. “Ea îmi spunea de vreo 16 membri ai echipajului care ar fi bolnavi. Îmi spune şi că au vrut să debarce pasagerii în Venezuela şi nu au primit permisiunea. Aşteptau să le trimită la bord medici şi medicamente. Acum am citit în presă că au debarcat 381 de persoane, dar la bord sînt peste 1.200”, explică Nicolae Gyorgy, acesta adăugînd că, din cauza conexiunii slabe, are dificultăţi în a o contacta telefonic pe fiica sa.

Aproape 45.000 de cazuri de gripă porcină în lume, dintre care 180 de decese

Virsul A/H1N1 al gripei noi se propagă în continuare, în special în emisfera sudică, contaminînd pînă în prezent 44.287 de persoane din 95 de ţări şi provocînd 180 de decese, potrivit unui bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Faţă de precedentul bilanţ OMS, realizat miercuri şi dat publicităţii joi, au mai fost confirmate 4.667 de noi cazuri de gripă porcină, dintre care încă 13 decese. Astfel, Mexicul a înregistrat încă 1.383 de cazuri, ajungînd la 7.624 de cazuri, dintre care 113 decese, în Canada au mai fost confirmate 856 de cazuri (4.905 în total, dintre care 12 decese), în Chile încă 790 (3.125 în total, două decese), în Marea Britanie încă 291 (1.752 de cazuri, un deces), în Thailanda încă 208 (518 cazuri), în Argentina încă 185 (918 în total, patru decese), în China încă 137 (519 cazuri) şi în Filipine încă 118 (311 cazuri). Organizaţia face propriile sale verificări, ceea ce explică decalarea între statisticile sale şi cele ale ţărilor. De asemenea, OMS a relativizat “pertinenţa” statisticilor, subliniind că ţările cele mai grav afectate, printre care SUA au renunţat să înregistreze toate contaminările. În plus, multe ţări sărace nu au mijloacele necesare pentru detectarea prezenţei virusului, potrivit OMS.

Slovenia înregistrează primul său caz de gripă nouă

Slovenia a înregistrat primul său caz de gripă nouă, a anunţat, ieri, Institutul Naţional pentru Sănătate Publică. „Avem primul caz confirmat de gripă nouă în Slovenia”, a declarat purtătorul de cuvînt al Institutului, Mitja Vrdelja. El a precizat că alte detalii vor fi anunţate ulterior.