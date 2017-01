Gripa bate la uşile constănţenilor

Anul trecut, numeroase persoane au ajuns în unităţile de primire urgenţe ale spitalelor cu febră, stare generală alterată, iar medicii au pus diagnosticul "gripă". Pentru a preveni o epidemie de gripă, medicii de familie vor primi, în această dimineaţă, doze de vaccin antigripal pe care trebuie să îl administreze pacienţilor. "Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1.850.000 de doze de vaccin antigripal pentru care a plătit 28 de milioane de lei. Pentru judeţul Constanţa au fost alocate, pentru prima tranşă din cele trei pe care le va cuprinde campania de vaccinare, 12.500 de doze. Medicii vor intra în posesia acestor vaccinuri numai dacă prezintă reprezentanţilor Autorităţii de Sănătate Publică catagrafia cu toate persoanele infectate HIV şi cu cei cu boli cronice", a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică (ASP), dr. Tanţa Culeţu. Medicii susţin că cei care vor beneficia de primele vaccinări sînt bolnavii HIV/SIDA, copiii care suferă de afecţiuni cronice şi pacienţii cu vîrste care depăşesc 65 de ani.

Autoadministrarea antibioticelor, strict interzisă

De asemenea, medicii avertizează că autoadministrarea tratamentelor pentru gripă pot duce la apariţia unor complicaţii. "Am fost avertizaţi de către Ministerul Sănătăţii că am putea înregistra cazuri ale Sindromului Ray. Această boală poate apărea la copiii cu vîrste cuprinse între patru şi 14 ani după un tratament intens cu aspirină. Deocamdată, în judeţul Constanţa nu a existat niciun caz, dar este bine ca oamenii să ştie la ce riscuri se expun dacă administrează tratamente după bunul plac", a declarat dr. Culeţu. Şi în cazul adulţilor autoadministrarea de antibiotice nu este benefică, deoarece unii dintre ei pot avea reacţii adverse la componentele medicamentelor. De aceea, Ministerul Sănătăţii a decis ca farmaciile să nu mai elibereze antibiotice fără reţetă. "Există şi excepţii, cum ar fi urgenţele. De asemenea, dacă un pacient urmează un tratament cu antibiotice, dar nu are reţeta la el, va putea primi medicamentele, iar o altă excepţie este cea în care farmacistul, văzînd starea în care se află pacientul, va decide dacă poate administra antibioticele", a declarat dr. Tanţa Culeţu.