Gripa, extrem de contagioasă

Gripa este o boală infecţioasă acută care este determinată de virusul gripal. Ea se caracterizează clinic prin manifestări respiratorii şi generale severe, iar epidemiologic, printr-o mare contagiozitate. Şeful Biroului de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, a explicat că gripa este dată de un virus extrem de bine adaptat pentru a supravieţui, cu o mare variabilitate antigenică. “El surprinde periodic rezistenţa specifică a populaţiei, declanşând epidemii. În mediul extern, virusul este sensibil la lumină, ultraviolete şi uscăciune. Este distrus uşor de diferiţi agenţi chimici cum ar fi: fenolul, formolul, agenţii oxidanţi, precum şi de căldură”, spune medicul şef. Ea a precizat că epidemiile de gripă apar, de obicei, în sezonul friguros, care constituie o circumstanţă favorabilă. “Sursa de infecţie este reprezentată de persoanele infectate, iar apariţia epidemiilor se explică prin producerea unor noi variante de virus gripal, cu o nouă configuraţie antigenică, faţă de care populaţia este receptivă”, a mai declarat dr. Popescu. Medicul spune că transmiterea gripei se realizează direct şi indirect. “Contagiozitatea gripei este ridicată, transmiterea făcându-se cu mare rapiditate, mai ales în colectivităţi. Durata contagiozităţii unui caz este de 3 - 5 zile, iar receptivitatea faţă de gripă este universală, toate grupele de vârstă putând fi afectate într-o epidemie”, a mai completat medicul. Gripa debutează brusc, cu frisoane şi febră până la 40 grade C, dureri musculare puternice, dureri de cap, dureri oculare şi oboseală marcată. Faţa este uşor congestionată, iar ochii lăcrimoşi nu suportă lumina. Pot apărea manifestări cardiovasculare (puls încetinit, tensiune uşor scăzută), tulburări digestive. În formele severe pot apărea şi manifestări hemoragice: epistaxis (sângerări nazale) sau chiar tulburări menstruale. Vaccinarea antigripală a gravidelor este recomandată întotdeauna, ele fiind persoane cu risc crescut din cauza imunodeficienţei care apare în cursul sarcinii. Vaccinarea se face pentru toate persoanele numai la recomandările şi sub supravegherea medicului de familie. “După prezentarea la medic, forma comună a gripei se poate trata la domiciliu. Se recomandă izolarea şi repaosul la pat, medicamente simptomatice, dietă largă, hrănitoare, hidratare corectă, suplimentarea raţiei de vitamina C. Trebuie să se ştie că formele complicate ale gripei se tratează în spital”, a mai precizat dr. Loti Popescu, care a adăugat că vaccinarea antigripală este singura metodă de profilaxie efectivă. Vaccinarea se face la recomandarea medicului de familie.