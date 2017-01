Gripa, inevitabilă...

Temperaturile extrem de scăzute înregistrate în această perioadă vor duce, inevitabil, la apariţia primelor cazuri de gripă, o spun chiar medicii. „Deocamdată, în România, nu au fost înregistrate cazuri de gripă în această toamnă, însă ne putem aştepta ca acestea să apară oricând. Temperaturile extrem de scăzute au făcut ca numărul infecţiilor respiratorii să fie acum cu 17 % mai mare decât cel din aceeaşi perioadă a anului trecut”, au declarat medicii Ministerului Sănătăţii (MS). Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) estimează că, în medie, aproape 40.000 de persoane mor prematur în fiecare an de gripă în ţările din UE. Epidemiile anuale de gripă sunt asociate cu mortalitate ridicată, mai ales la persoanele care au peste 65 de ani şi la cei cu afecţiuni medicale cronice. Severitatea infecţiei cu virusul gripal poate varia de la an la an, în funcţie de caracteristicile virusului. De asemenea, gripa poate avea o evoluţie clinică severă la persoanele de orice vârstă cu afecţiuni cronice pre-existente. În unele studii este de asemenea dovedit că apar forme foarte severe la copiii mai mici de doi ani şi la femeile gravide. În plus, gripa poate provoca exacerbări ale bolii pulmonare şi cardiovasculare la persoanele care suferă de aceste afecţiuni şi pot duce la deces prin insuficienţă cardiovasculară şi cerebrovasculară.