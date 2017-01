Gripa nouă, în lume...

Peste 340 decese din cauza gripei A/H1N1 în Europa

Potrivit statisticilor oficiale de ieri ale Centrului European pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (ECDC), cel puţin 340 persoane au murit în UE şi ţările membre EFTA (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb) din cauza gripei A/H1N1. Cele 340 decese au fost înregistrate în 20 de ţări, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franţa (44 decese), Germania, Grecia, Irlanda (10 decese), Italia, Luxemburg, Marea Britanie (142 decese), Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania (63 de decese), Suedia, Ungaria. ECDC a înregistrat, de asemenea, 17 decese în zona limitrofă UE şi EFTA: Croaţia, R.Moldova, Serbia, Rusia (14 decese).

Reacţie adversă deosebit de gravă, după vaccinarea contra gripei A/H1N1

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Dusseldorf este primul pacient german care a suferit complicaţii ce i-au pus în pericol viaţa, după ce a fost vaccinat împotriva virusului gripal A/H1N1. După ce i s-a administrat la acest sfârşit de săptămână vaccinul Pandemrix, la cabinetul unui medic generalist, pacientul s-a plâns de ameţeli, frisoane şi dificultăţi respiratorii, înainte de a intra în şoc anafilactic şi de a-şi pierde cunoştinţa. Medicul a reuşit să stabilizeze pacientul şi să alerteze serviciile de urgenţă, care l-au transportat la un spital din apropiere. Potrivit unui purtător de cuvânt al municipalităţii Dusseldorf, o astfel de reacţie la vaccinul împotriva virusului A/H1N1 este \"foarte rară\" şi poate fi cauzată şi de alte vaccinuri. Un purtător de cuvânt al Institutului Paul Ehrlich, care administrează vaccinurile pentru Guvern, a spus că incidentul a fost înregistrat, dar a adăugat că experţii trebuie să investigheze problema mai detaliat, pentru a determina cauzele exacte ale reacţiei adverse manifestate de bărbat după administrarea acestui vaccin. Luni, agenţia naţională de control şi prevenire a bolilor, Institutul Robert Koch, a anunţat că numărul cazurilor de îmbolnăvire cu gripă A H1N1 s-a dublat într-un interval de doar două zile, confirmând previziunile privind răspândirea rapidă a bolii în această toamnă.

Serbia anunţă al doilea deces provocat de virusul gripal A/H1N1

Al doilea deces cauzat de gripa A/H1N1 s-a înregistrat în Serbia, anunţă televiziunea publică sârbă (RTS), precizând că este vorba de o femeie transportată la spitalul din Belgrad. Femeia, în vârstă de 32 de ani, a început să prezinte simptome gripale pe 28 octombrie. Spitalizată iniţial la Krusevaci, femeia a decedat în timp ce era transferată spre Belgrad. Prima victimă, tot o femeie, în vârstă de 46 de ani, a decedat la 21 octombrie. Originară din Kraljevo (centru), aceasta fusese internată la începutul lui octombrie în stare gravă. Autorităţile sârbe au anunţat până acum 169 de cazuri de gripă nouă.

R. Moldova: Zece cazuri de gripă nouă într-o singură zi

Încă zece persoane din Republica Moldova au fost diagnosticate, ieri, cu virusul gripal A/H1N1, în situaţia în care au fost înregistrate deja două decese din cauza acestei boli. Pacienţii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani sunt internaţi la spitalul de boli infecţioase Toma Ciorbă din Chişinău. Un bărbat, care s-a întors recent din Rusia, a murit luni la spitalul din localitatea Drochia. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa A H1N1 în Republica Moldova. Până în prezent au fost înregistrate 177 de cazuri suspecte de contaminare cu virusul gripal A H1N1, însă prezenţa virusului a fost confirmată doar în 39 de cazuri.

Sârbii vor semna o declaraţie în cazul în care refuză să se vaccineze împotriva gripei noi

Persoanele care refuză să se vaccineze împotriva gripei A/H1N1 în Serbia vor trebui să semneze o declaraţie, relatează Blic în ediţia electronică de ieri. Ministrul sârb al Sănătăţii, Tomica Milosavljevici, a declarat că toate persoanele incluse în categoriile de risc vor trebui să semneze o declaraţie în cazul refuză să fie vaccinate, adăugând că \"nu vrea să fie tras la răspundere\". Potrivit paginii electronice a postului de radio B92, Guvernul sârb a decis să instituie un fond de urgenţă pentru a finanţa achiziţionarea a trei milioane de doze de vaccinuri. Suma care va fi cheltuită din buget nu a fost dezvăluită. Ministrul Sănătăţii a precizat că \"vaccinarea este cea mai bună modalitate de prevenire\", copiii de şase luni, pacienţii ce suferă de boli cronice şi angajaţii instituţiilor publice fiind consideraţi o prioritate.

Campania de vaccinare împotriva gripei noi provoacă polemici în Turcia

Patru persoane au murit ieri din cauza virusului gripei A/H1N1 în Turcia, ceea ce ridică la 15 numărul morţilor în această ţară, a anunţat Ministerul turc al Sănătăţii. \"Două femei, cu vârste cuprinse între 24 şi 31 de ani, un bărbat în vârstă de 55 de ani, precum şi un copil de 5 ani au murit din cauza gripei pandemice\", subliniază ministerul într-un comunicat. Diagnosticată pentru prima oară în Turcia în luna mai, gripa A/H1N1 a făcut primul caz mortal la 24 octombrie. Autorităţile au început luni campania de vaccinare, care vizează în primul rând personalul serviciilor de sănătate şi pelerinii turci care se duc la Mecca.

În acest context, deşi autorităţile sfătuiesc populaţia să nu intre în panică, ţara este sfâşiată de controverse. Înmulţirea măsurilor de prevenire - campanie de avertizare în presă, aeroporturi echipate cu camere termice, şcoli închise provizoriu pentru dezinfectare - întreţin psihoza. Ministerul Sănătăţii a început luni o vastă campanie de vaccinare, vizând în primul rând personalul medical, pelerinii care se deplasează la Mecca şi femeile însărcinate, operaţiune care ar trebui să includă 28 de milioane de persoane. Dar, spre surprinderea generală, premierul Recep Tayyip Erdogan a declarat marţi în prezenţa deputaţilor din partidul său că nu îşi va face vaccinul, amplificând reţinerile a numeroşi cetăţeni turci faţă de eficienţa vaccinului. În plus, premierul Erdogan l-a mustrat public pe ministrul sănătăţii, Recep Akdag, afirmând că \"nu-i împărtăşeşte poziţia\" privind efectele vaccinării, iar oamenii nu pot fi \"forţaţi\" să se imunizeze. Opoziţia parlamentară a profitat de ocazie, acuzând Guvernul de incompetenţă. \"Însuşi premierul spune că nu va face vaccinul, atunci de ce să fie imunizaţi cetăţenii?\", s-a întrebat şeful opoziţiei, Deniz Baykal. \"Ce trebuie să facă cetăţeanul?\", se întreba, miercuri, la rândul său, cotidianul Vatan. Pe de altă parte, factura pentru cele 43 de milioane de doze comandate de autorităţi, care s-ar ridica la 335 de milioane de dolari, provoacă o altă polemică. Turcia nu ar fi trebuit să cheltuiască această sumă în vremuri de criză, a denunţat fostul ministru al sănătăţii, Osman Durmus, membru al opoziţiei naţionaliste. Profesor de medicină, el spune că turcii au fost folosiţi pe post de \"cobai\" de autorităţile medicale, care, în opinia lui, au neglijat efectele secundare, provocate în special de prezenţa adjuvanţilor în vaccinuri. Potrivit estimărilor oficiale, fără campania de vaccinare, aproape 5.300 de persoane ar putea muri din cauza gripei A/H1N1 în Turcia, dar gripa de sezon face mai multe victime în fiecare an, a reamintit un fost responsabil al ministerului, medicul Aytun Çiray. \"Două milioane de oameni (din 71 de milioane de locuitori - n.r.) vor fi răciţi, nu avem de ce să intrăm în panică\", a menţionat el. În acelaşi timp, unii văd în mobilizarea împotriva gripei un mijloc de a deturna atenţia opiniei publice, în timp ce Guvernul studiază o iniţiativă pentru rezolvarea conflictului kurd. \"Am exagerat cu gripa aviară (patru morţi în 2006) şi vom exagera şi cu gripa porcină, care nu este nici mai contagioasă, nici mai periculoasă decât gripa de sezon. Este un pretext al Guvernului pentru a deturna atenţia de la adevăratele provocări cu care se confruntă Turcia\", susţine Mustafa Akaydin, medic în oraşul Antalya.

Un prim caz de rezistenţă la Tamiflu s-a înregistrat în Olanda

Un prim caz de rezistenţă la Tamiflu, principalul antiviral folosit împotriva gripei A/H1N1, a fost constatat în Olanda, a anunţat, ieri, Institutul olandez pentru Sănătate şi Mediu (RIVM). \"Un pacient care prezenta simptome ale gripei a fost infectat cu un virus H1N1 rezistent la oseltamivir\", comercializat sub denumirea de Tamiflu, a precizat RIVM. \"Aceasta este pentru prima dată în Olanda când un virus H1N1 rezistă la oseltamivir\", a adăugat institutul. Virusul rezistent al gripei \"se transmite mai puţin rapid\", a explicat o purtătoare de cuvânt a RIVM, Jessica Grootenboer. \"Nu există nici un motiv de panică\", a insistat ea. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a înregistrat până în prezent 39 de cazuri de rezistenţă în lume, potrivit RIVM. Zece persoane au murit în urma infectării cu virusul H1N1 în Olanda, care s-a confruntat cu o \"mică epidemie\", conform RIVM. O mie de persoane mor în fiecare an în această ţară din cauza gripei de sezon.

Vaccinul împotriva virusului A H1N1, disponibil în Bulgaria din ianuarie

Dozele de vaccin împotriva virusului gripal A/H1N1 vor ajunge în Bulgaria în ianuarie 2010, informează ediţia online a Sofia Echo, în condiţiile în care autorităţile au confirmat al cincilea deces provocat de gripa porcină. Potrivit cotidianului Dnevnik, Guvernul bulgar a aprobat o ordonanţă care prevede accelerarea aprovizionării cu medicamente antivirale, după ce fostul Cabinet Serghei Stanişev fusese criticat pentru întârzieri. Ministerul Sănătăţii a confirmat că au fost alocate 12 milioane de leva (aproximativ şase milioane de euro) pentru achiziţionarea dozelor de vaccin împotriva virusului H1N1. Vaccinul ar urma să fie disponibil în Bulgaria abia din 2010, experţii avertizând că până atunci va exista un prim val epidemic. În paralel, Ministerul Sănătăţii a confirmat miercuri, potrivit site-ului Novinite.com, al cincilea deces cauzat de gripa porcină. Este vorba de un bărbat de 30 de ani decedat în oraşul Petrich (sud-vest). Potrivit site-ului Novinite.com, în prezent există 17 cazuri de gripă nouă în regiunea Iambol, unde s-a decis închiderea multor şcoli şi grădiniţe. Estimările arată că peste 30% dintre elevii din Sliven şi Imabol s-au îmbolnăvit de gripă.