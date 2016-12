Gripa nouă, în lume...

Tinerii sub 25 de ani sînt categoria cea mai grav afectată de gripa nouă în ultimele săptămîni, în SUA, arată statisticile parţiale privind internările şi decesele. În perioada 1 septembrie - 10 octombrie, 27 de state americane au anunţat că 4.958 de persoane au fost internate cu gripă nouă, dintre care 53% au fost tineri sub 25 de ani, a spus directorul pentru imunizare şi boli infecţioase la Centrul federal pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC), Anne Schuchat. 39% au fost persoane cu vîrste cuprinse între 25 şi 64 de ani şi numai 7% persoane peste 65 de ani, a adăugat ea, subliniind că aceste statistici “incomplete permit ilustrarea caracteristicilor” aceste pandemii, care par opuse celor ale gripei sezoniere. În ceea ce priveşte mortalitatea, din totalul de 292 de decese provocate de gripa nouă, în 28 de state, în perioada 1 septembrie - 10 octombrie, 23,6% s-au produs în rîndul persoanelor sub 25 de ani, 65% în grupa de vîrstă 25-64 de ani şi 11,6% în rîndul celor peste 65 de ani. Majoritatea tinerilor care au murit din cauza gripei porcine sufereai şi de boli cronice, precum astm şi insuficienţă cardiacă. În comparaţie, gripa sezonieră provoacă 90% din decese în rîndul celor cu vîrste de peste 65 de ani. Schuchat a anunţat ieri şi 43 de decese în rîndul copiilor provovate în perioada 1 septembrie - 10 octombrie în Statele Unite, adolescenţii cu vîrste cuprinse între 12 şi 17 ani fiind cei mai grav afectaţi (circa 50% din decese). Responsabilul din cadrul CDC a subliniat cît de important este ca persoanele cu grad ridicat de risc (precum femeile însărcinate) care prezintă simptome virale să urmeze din timp tratamentul cu antivirale, precum Tamiflu.

În Rusia, de zece ori mai multe cazuri decît cele raportate!

Numărul adevărat al cazurilor de infectare cu virusul A/H1N1 în Rusia este de zece ori mai mare decît cel oficial, a declarat directorul Institutului pentru Boli Infecţioase din cadrul Academiei Ruse de Ştiinţe, Oleg Kiselev. Ultimele date arată că, pînă în prezent, în Rusia, au fost înregistrate 927 de cazuri de gripă A/H1N1. “Consider că aceste date nu sînt adevărate”, a spus Kiselev, ieri, la conferinţa de presă pe tema luptei împotriva gripei noi şi a creării vaccinului în Rusia. Potrivit lui Kiselev, datele Institutului pentru Boli Infecţioase arată că cifra ar trebui înmulţită cu zece. “Potrivit datelor pe care le deţinem există cazuri de transmitere internă a virusului, cazuri în familie”, a spus el. Această diferenţă privind numărul cazurilor este provocată de diagnosticarea insuficientă. De asemenea, Kiselev a evocat cazurile de deces generate de complicaţiile gripei. “În medie, mortalitatea este de două sau patru ori mai mare decît la gripa sezonieră”, a spus Kiselev.

Al doilea focar de gripă nouă din lume înregistrat într-o crescătorie de curcani

Autorităţile sanitare din provincia canadiană Ontario au anunţat că o crescătorie de curcani a fost contaminată cu virusul A/H1N1, probabil transmis de la om, dar au relativizat pericolul pentru populaţie. Acesta este al doilea focar de gripă nouă înregistrat într-o crescătorie de curcani din lume, primul fiind în Chile, în luna august. Nicio pasăre şi niciun ou contaminat nu au fost comercializate, a subliniat Agenţia sanitară din Ontario, cea mai bogată şi mai populată provincie canadiană. Autorităţile nu au precizat numărul de păsări infectate şi nici unde se află crescătoria vizată. Proprietarul femei, ale cărui produse sînt vîndute de compania Hybrid Turkeys, a plasat voluntar în carantină păsările, dar acestea nu vor fi sacrificate, pentru că se vor vindeca natural, au adăugat autorităţile sanitare. “Vreau să îi asigur pe locuitorii din Ontario că această situaţie nu prezintă decît un risc minim pentru sănătate umană”, a declarat directorul Agenţiei pentru sănătate publică din provincie, Arlene King. Singurele simptome observate la curcile infectate au fost “o scădere a producţiei de ouă, care nu a fost însoţită de boală sau de mortalitate”, a anunţat Hybrid Turkeys într-un comunicat. “Ipoteza noastră este că această situaţie a apărut probabil în urma unei transmiteri de le om”, a spus, la rîndul său, directorul Agenţiei veterinare din Ontario, Deb Stark.

Membru al Congresului american, Greg Walden, suspectat de gripă nouă

Un membru al Congresului american, Greg Walden, este suspectat de gripă nouă a anunţat biroul său, precizînd că ar putea fi primul ales infectat cu acest virus. Reprezentantul republican a anunţat pe Twitter: “Am fost diagnosticat drept un caz probabil de A/H1N1. Sînt la izolare pentru moment”. Purtătorul de cuvînt al lui Walden, Andrew Whelan, a declarat că acesta “se află la domiciulul său şi se odihneşte”. Un coleg al lui Walden, reprezentantul democrat Melissa Bean, şi-a anulat recent o intervenţie în statul Illinois, pentru că fiica sa de 16 ani şi soţul său sînt suspecţi de gripă nouă.