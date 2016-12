Gripa nouă, în lume...

Virusul A/H1N1 al gripei porcine a infectat 94.512 persoane în lume şi a provocat 429 decese, potrivit celui mai recent bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Faţă de bilanţul precedent, numărul de cazuri confirmate noi este de 4.591, iar cel al deceselor noi de 47. Boala s-a răspîndit în special în emisfera sudică, unde este iarnă. Printre ţările afectate grav se numără Argentina, cu 898 de cazuri în plus şi 34 de decese în plus, Australia, cu 730 de cazuri în plus şi Thailanda, cu 662 de cazuri în plus şi încă patru decese. Potrivit unui bilanţ al Ministerului Sănătăţii de la Nicosia, în Cipru au fost înregistrate pînă în prezent 117 cazuri de infectare cu virusul gripei porcine. Această statistică se referă numai la două treimi din ţară (Ciprul grec), ce are aproximativ 800.000 de locuitori. Potrivit Ministerului cipriot al Sănătăţii, 254 de persoane care prezentau simptome gripale au făcut obiectul unor teste în ultimele săptămîni. Dintre acestea, 117 s-au dovedit pozitive, dintre care opt în decurs de 24 de ore. Autorităţile cipriote se aşteaptă la o creştere a numărului de cazuri, dar dau asigurări că deocamdată nimeni de pe insulă nu s-a îmbolnăvit grav.

În paralel, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat că ţările în curs de dezvoltare au nevoie de circa un miliard de dolari pînă la sfîrşitul anului pentru a face faţă pandemiei de gripă porcină. „Pentru restul anului, estimăm că ţările în curs de dezvoltare pot avea nevoie de un miliard de dolari”, a spus el, întrebat de jurnalişti despre cererile de finanţare pe care urmează să le prezinte luni după-amiază ţărilor donatoare pentru statele sărace care se confruntă cu ameninţarea pandemiei de gripă porcină.

Liceu închis

Un liceu berlinez va rămîne închis toată săptămîna după ce opt elevi, dintre care trei tineri americani veniţi în cadrul unui schimb şcolar, ar fi fost contaminaţi cu virusul gripei porcine A/H1N1, au anunţat, ieri, autorităţile locale. „Opt cazuri au fost confirmate în şcoala afectată. Toţi bolnavii prezintă simptome uşoare şi sînt trataţi cu Tamiflu. Ei au fost plasaţi în carantină la domiciliul lor”, a declarat serviciul de presă al primăriei, precizînd că ar putea apărea şi alte cazuri. Dintre cele opt cazuri, trei vizează adolescenţi americani, veniţi din Texas, care locuiau de patru săptămîni la liceul Alexander-von-Humboldt din Berlin, în cadrul unui schimb şcolar. La rîndul său, directorul liceului, Wolfgang Schwedler, a afirmat într-o scrisoare trimisă părinţilor că instituţia sa, care numără aproximativ 660 de elevi, va rămîne închisă întreaga săptămînă. La Berlin, vacanţele şcolare de vară nu încep decît la 15 iulie. Această măsură, luată împreună cu autorităţile locale, „este considerată ca necesară, cu scopul de a nu facilita o transmitere mai mare a virusului printre elevi”, a explicat el în scrisoarea publicată pe site-ul şcolii. Potrivit institutului de supraveghere sanitară Robert-Koch, peste 500 de cazuri de contaminare cu virusul gripei porcine au fost înregistrate în Germania, de la începutul epidemiei.

Doi sportivi, depistaţi cu virusul gripei porcine

Un sportiv din Argentina şi unul din Uganda au fost depistaţi cu virusul gripei porcine la Jocurile Universitare din Serbia, a anunţat, ieri, Institutul Public de Sănătate sîrb printr-un comunicat de presă. Toate persoanele care au intrat în contact cu cei doi sportivi sînt sub monitorizate. Bilanţul cazurilor de sportivi depistaţi cu acest virus la această competiţie a ajuns la trei, după ce săptămîna trecută un australian a fost şi el infectat. În total, în Serbia au fost depistate 21 de persoane infectate cu virusul A/H1N1, conform cifrelor publicate de Institutul Public de Sănătate sîrb. Cea de-a 25-a ediţie a Jocurilor Universitare a debutat miercuri la Belgrad şi se va încheia pe 12 iulie. La competiţie participă 6.300 de sportivi din 142 de ţări, însoţiţi de 4.000 de persoane.