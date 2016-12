Gripa porcină predă ştafeta gripei aviare

După isteria pandemiei virusului gripei noi, A/H1N1, România se află în pragul unui nou haos, cel al gripei aviare, A/H5N1. În vreme ce reprezentanţii Comisiei Europene (CE) anunţă prezenţa virusului gripei aviare la o fermă din apropierea Deltei Dunării, reprezentanţii autorităţilor din România s-au încurcat în număratul găinilor bolnave, cifrele variind între două şi 49 de păsări. Specialiştii CE spun că o fermă de păsări din România a fost contaminată cu H5N1, acesta fiind primul caz confirmat în ultimul an în UE. Ferma este situată în comuna Letea, judeţul Tulcea, în apropierea frontierei cu Ucraina. Au fost luate măsuri de prevenţie imediate, inclusiv sacrificarea păsărilor din fermă şi instituirea unei zone de protecţie de trei kilometri în jurul fermei, dar şi o zonă de supraveghere pe o rază de zece kilometri, fiind considerată cu risc ridicat de contaminare, mai spun reprezentanţii CE. Pe de altă parte, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Marian Zlotea, a declarat, în urma unei sesizări a Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea, că autoritatea a efectuat un control în comuna Letea şi a dispus sacrificarea celor două păsări. “Nu este o fermă, ci o gospodărie cu două găini, pentru care am dispus sacrificarea, pe fondul suspiciunii de contaminare cu gripă aviară. Încă nu avem rezultatul analizelor, dar am luat toate măsurile ce se impun”, asigură Zlotea. Prefectul judeţului Tulcea, Vasile Gudu, este însă de altă părere. Oficialul susţine că este vorba de fapt de două gospodării cu 47 de păsări, “care au fost şi omorâte”. “S-a făcut un control vizavi de starea de sănătate a celor şapte membri din cele două familii, iar starea lor este bună”, a declarat Gudu.

NICIO SURPRIZĂ. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) nu se arată surprinşi, deoarece Delta este în zona de migrare a păsărilor şi nu este exclus ca virusul să apară şi în alte regiuni ale ţării. Surpriza mai mare este că nici la MS nu se ştie exact care este cifra reală a găinilor bolnave. Consilierul ministrului Sănătăţii, Geza Molnar, a declarat că au murit, nici două, nici 47, ci 49 de găini. “Din punctul de vedere al MS, s-au luat măsuri pe linie de supraveghere epidemiologică, iar la Direcţia de Sănătate Publică Tulcea se asigură permanenţa pentru a fi depistate eventualele cazuri de viroze respiratorii sau forme de gripă”, a declarat Geza Molnar.

ULTIMUL FOCAR. În decembrie 2007, ultimul focar de gripă aviară de pe teritoriul României din localitatea tulceană Murighiol a fost închis şi toate restricţiile privind mişcarea animalelor, transportul şi comercializarea păsărilor şi a produselor provenite de la acestea, precum şi filtrele instalate la intrările, ieşirile şi debarcaderul din localitatea Murighiol au fost ridicate. Anterior fuseseră depistate, în 2006, mai multe focare de gripă aviară în România. Numeroase ţări din UE au fost afectate de virusul gripei aviare în 2006 şi 2007, mii de păsări fiind sacrificate.

TURISMUL AFECTAT. „Românii au cam învăţat circul, chiar mă miram că se apropie sezonul turistic în Deltă şi e linişte. S-a făcut linişte cu gripa porcină şi, pac, aviara. S-o fi terminat vaccinul şi trebuie făcut altul”, declară Virgil Munteanu, preşedintele Asociaţiei de Turism Delta Dunării. DSVSA Constanţa a fost informată despre posibila reîntoarcere a gripei aviare, însă, deocamdată, nu au fost trasate sarcini, potrivit directorului dr. Gheorghe Dincă.

NU POATE FI VORBA DE COMBINAREA VIRUSULUI. Consilierul ministrului Sănătăţii, Geza Molnar, spune că nu poate fi vorba despre o combinare a virusului aviar cu cel pandemic în localitatea tulceană Letea, întrucât în acea zonă nu a fost înregistrat niciun caz de gripă A/H1N1. „Nu avem în zonă cazuri de gripă pandemică A/H1N1. De fapt, în ultimele trei săptămâni, în zona respectivă nu au fost semnalate cazuri de viroze respiratorii de niciun tip. În cazul apariţiei virozelor respiratorii, cadrele medicale vor recolta probe, pe care le vor transmite pentru prelucrare la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Cantacuzino””, a declarat Geza Molnar, care a mai adăugat că reasortarea virusului nu se face de la o zi la alta. MS a întărit supravegherea epidemiologică a comunităţii din zona Letea în care medicii veterinari au semnalat apariţia cazurilor de A/H5N1. În această perioadă, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea asigură asistenţa medicală permanentă pentru cele aproximativ 250-350 de persoane din zonă. Potrivit lui Geza Molnar, gripa este boala care poate fi întâlnită la toate animalele, dar cea mai bună gazdă pentru reasortări este porcul, atât cel domestic, cât şi cel sălbatic. În transmiterea la distanţă a acestor virusuri, un rol important revine păsărilor sălbatice migratoare, astfel că ele nu trebuie să vină în contact cu păsările domestice şi nici cu furajele şi apa acestora. De asemenea, păsările domestice trebuie să fie crescute în spaţii închise, în care nu au acces păsările sălbatice. Geza Molnar a precizat că aceste măsuri trebuie aplicate cu prioritate în localităţile aflate pe culoarele de migraţie a păsărilor sălbatice. În România, există două culoare mari de migraţie a păsărilor de ţărm, respectiv din nord (mai ales din Marea Baltică) şi din sud (Delta Nilului, Dakkar şi Africa subsahariană) spre Delta Dunării sau alte lunci din sudul ţării. Transmiterea virusului aviar prin carne şi ouă nu este cunoscută. Tratamentul termic al cărnii şi ouălor exclude posibilitatea infectării omului pe această cale, iar spălarea cu apă caldă şi săpun a mâinilor şi în general a suprafeţelor contaminate, ca şi utilizarea de antiseptice şi dezinfectante uzuale asigură distrugerea virusului gripal în decurs de câteva minute, a precizat Geza Molnar.

AUTORITĂŢILE BULGARE, ÎN ALERTĂ. Ministrul bulgar al Agriculturii a cerut Serviciului Naţional Veterinar să monitorizeze focarul de gripă aviară din România şi să consolideze controalele pentru a preveni răspândirea virusului. Ministrul Miroslav Naidenov a anunţat că Serviciul Naţional Sanitar-Veterinar va întări controalele la centrele sale regionale şi va lua toate măsurile necesare pentru a monitoriza şi limita răspândirea virusului. Veterinarii au fost de asemenea alertaţi cu privire la riscul de transmitere a bolii în Bulgaria de păsările migratoare şi sălbatice.