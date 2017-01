Gripa porcină revine. Zeci de români s-au îmbolnăvit: Constanța, afectată! Întărește-ți sistemul imunitar pentru a preveni gripa și virozele!

20 de cazuri de gripă porcină au fost confirmate în ţara noastră, dintre care 2 în Constanţa. În Ucraina, virusul AH1N1 a ucis,deja, peste 120 de oameni. Vaccinarea antigripală e cea mai sigură metodă de a ţine boala la distanţă, spun specialiştii. Şi cabinetele medicale sunt pline de pacienţi cu viroză sezonieră sau gripă care manifestă febră mare şi dureri de cap. Cei mai afectaţi sunt copiii dar şi vârstnicii, unde bolile cardiovasculare sau pulmonare pot complica infecția gripală. Ce remedii vin în completarea tratamentului clasic? Află la ASTA-I VIAŢA! dacă e eficient să te vaccinezi în plină epidemie, în caz că n-ai făcut-o încă şi ce tratamente naturale avem la îndemână pentru a ajuta organismul să lupte mai uşor cu boala.

OAMENI DE VALOARE EDITIA A VI-A EXCELENȚA,PREMIATĂ LA CONSTANȚA

Cine sunt Oamenii de Valoare ai Constantei? Sunt oamenii care isi pun in practicavisurile, oamenii care ne uimesc cu talentul lor, cu energia lor, asezata inslujba unor cauze care schimba vieti in mai bine. Faptele lor nasc cea mai importanta reactie in ceilalti – intelegerea faptului că E POSIBIL, ca visurile pot deveni realitate, că poți schimba viața în bine și frumos, că îi poți ajuta cu adevărat pe ceilalți. Sunt oameni cu o misiune şi cu un mesaj. Medici care salvează vieți, lideri ai societătii civile, antreprenori, sportivi, profesori,oameni de afaceri, artisti. Proiectul "Zece Oameni de Valoare pentruConstanta" îsi propune să-i scoată la rampă. Nume deja consacrate dar și oameni necunoscuți încă spațiului public, dar care merită titulatura campaniei:"OAMENI DE VALOARE". Urmariti-ne, pentru a le cunoaste povestile, la ASTA-I VIAȚA!, începând cu ora 17.00.