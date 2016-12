Groapă rituală cu oseminte umane

Cercetările arheologice din zona Cheia-Casian se apropie de final. Activitatea din acest an, care a debutat în a doua decadă a lunii august, este inclusă în cadrul proiectului de cercetare academică „Study of the Prehistoric and Early Medieval Settlements in the Casimcea River Valley in Central Dobrudja”, a cărui perioadă de implementare este inclusă între anii 2010 şi 2013. În acest răstimp, specialişti de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), Institutul de Arheologie şi Etnologie Cracovia al Academiei Polone şi specialişti din domeniul interdisciplinar de la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) şi de la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” din Bucureşti, au realizat sondaje în aşezarea aparţinând culturii Hamangia din vatra satului Cheia, unde s-a descoperit material arheologic specific acestei perioade şi au continuat cercetările arheologice la peşterile La Izvor, La Baba, Peştera X şi Peştera Casian.

Cea mai importantă descoperire din acest sezon estival a fost făcută la Peştera X, unde au continuat cercetările începute anul trecut, când a fost descoperit, la intrare în peşteră, un craniu uman îngropat la 1,20 m adâncime. În acest an, săpăturile au continuat chiar lângă zidul de intrare, unde, la 1, 70 m adâncime, s-a descoperit o groapă rituală cu oseminte care nu se află în conexiune anatomică şi despre care specialiştii consideră că provine din perioada Hallstatt. Potrivit cercetătorului MINAC, dr. Valentina Voinea, responsabilul ştiinţific al proiectului, această descoperire demonstrează că grotele şi adăposturile din zona Cheilor Dobrogei au fost folosite ca spaţiu de cult din cele mai vechi perioade, până în perioada creştină, oferindu-le arheologilor surprize foarte mari. Se spune că Sfântul Ioan Casian ar fi stat o vreme la călugării despre care se crede că locuiau în zonă. De altfel, la începutul acestei săptămâni, specialiştii au început deja săpăturile la peştera Sfântului Ioan Casian, situată puţin mai jos de mănăstirea care poartă hramul sfântului.

La peştera La Izvor, anul acesta au fost continuate săpăturile la intrare în grotă, unde au fost identificate niveluri de locuire din perioada medievală timpurie, romano-bizantină şi până în prima epocă a fierului. De asemenea, în peştera La Baba s-au finalizat cercetările din interiorul peşterii, începute în urmă cu doi ani, unde a fost descoperit un mormânt de peceneg. Din această zonă a fost scos la lumină un bogat material ceramic din perioadele medievală timpurie, romană, getică, Hallstatt şi până în eneolitic (cultura Gumelniţa).