Groparii României: „Cavoul e prea adânc!”

Prim-vicepreşedinte PDL, Andreea Paul, s-a deghizat vineri, la Constanţa, în prototipul demagogului, vorbind despre faptul că România este una dintre ţările cu cele mai împovărătoare măsuri fiscale, ea dând exemplu TVA, care este de 24%, în comparaţie cu cel al Bulgariei, de doar 20%. De parcă TVA de 24% ar fi fost impusă de un alt Guvern, nu de cel al PDL, care a mărit taxa pe valoarea adăugată de la 19% la 24%. Lejeritatea discursului său şi modul în care punctează pedelista măsurile ce ar fi trebuit impuse pentru eliminarea evaziunii fiscale ar lăsa pe oricine cu gura căscată. Ea a îndrăznit să spună chiar că România a rămas mult în urma Bulgariei la capitolul turişti atraşi în unităţile hoteliere, în condiţiile în care, pe vremea când fosta pedelistă Elena Udrea conducea Ministerul Turismului, a refuzat să includă litoralul în programul de promovare a turismului românesc. În plus, în loc să aloce bani pentru reabilitarea unor obiective strategice din Constanţa, ea a căutat nod în papură pentru a nu semna nici măcar proiectele care se derulau cu fonduri europene.

ŞI TOTUŞI... CINE VORBEŞTE? Să mai amintim de proiectul şoselei de coastă? Inutil! Dar de cel al reabilitării Cazinoului din Constanţa? Nu are sens. Şi atunci, cum poate veni un pedelist să spună că România este praf la capitolul turism? Ei bine, Andreea Paul poate! La fel cum poate să spună că diminuarea CAS cu 5% trebuie să vină la pachet cu alte trei măsuri, pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă, şi că se îndoieşte că măsura adoptată de Guvernul Ponta va continua şi în 2015. Ar mai trebui să amintim că, în anii în care economia ar fi trebuit să fie susţinută, Guvernul Boc a tăiat salarii, pensii, indemnizaţii, a lăsat oamenii fără locuri de muncă şi a pus nenumărate piedici firmelor în aşa fel încât sute de mii au dat faliment? Nu credem că mai are rost, pentru că am trăit cu toţii acele vremuri nu demult şi avem capacitatea de a realiza cât de penibili sunt pedeliştii care vorbesc acum despre măsuri fiscale.