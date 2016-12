Gropile de gunoi, la control

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au cerut demararea controalelor la toate depozitele de deşeuri neconforme. „De luni, vom începe să controlăm toate gropile de gunoi din judeţ, pentru a vedea stadiul în care se află lucrările de închidere a acestora. La nivelul judeţului sînt peste 230 de depozite de deşeuri. Am trimis adrese autorităţilor locale din localităţile constănţene şi acum vom vedea la faţa locului care este situaţia. Dacă vom vedea că sînt în plin proces de conformare, vom stabili împreună cu ele termenele pentru închiderea finală a depozitelor. Dacă se dă dovadă de nepăsare, atunci vom fi extrem de duri”, a declarat comisarul şef al GNM Constanţa, Vasile Petro. Reamintim că termenul limită pentru închiderea gropilor neconforme de depozitare a gunoiului impus de Comisia Europeană (CE) după intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană (UE) a expirat pe 16 iulie. Acum, România riscă să intre în procedură de infringement. Potrivit comisarului şef al GNM centrale, Silvian Ionescu, reprezentanţii UE au început verificarea tuturor statelor membre pentru a vedea dacă au respectat sau nu termenul impus pentru închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Această procedură ar putea oferi o perioadă de 2-3 luni României pînă la primirea scrisorii de notificare. „Apoi, Guvernul are o perioadă rezonabilă, de circa trei luni, ca să răspundă”, a completat el. „Ulterior, DG Environment (Direcţia de Mediu a UE - n.r.) decide dacă declanşează sau nu procedura propriu-zisă. România mai are două luni să răspundă şi abia după aceea Comisia Europeană (CE) poate sesiza Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) şi poate începe procesul, care poate dura ani de zile”, a mai spus Ionescu. Oficialul Gărzii de Mediu a explicat că sînt state membre, precum Polonia şi Irlanda, care au reuşit să scape fără să plătească amenzi pentru că s-au conformat cerinţelor pe durata derulării procedurii de infringement.