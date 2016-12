Gropile de gunoi neconforme, închise

Comisarii de mediu constănţeni au demarat, la începutul săptămânii trecute, o acţiune de control la depozitele de deşeuri neconforme care nu au fost închise. Potrivit comisarului şef din cadrul Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) Constanţa, Vasile Petro, controlul urmăreşte modul în care autorităţile publice locale au respectat măsurile dispuse de comisarii de mediu la ultima acţiune de acest fel, care a avut loc la începutul lunii august. „Din 59 de primării de comune, cât am verificat la acea dată, aproximativ 45 erau în regulă. Restul autorităţilor publice locale au primit avertismente şi s-a dispus măsura inchiderii gropilor. Acum verificăm dacă au fost respectate măsurile date”, a declarat Vasile Petro. În prima săptămână a controlului, comisarii de mediu au verificat gropile de pe raza localităţilor Cumpăna, Saligny şi Dobromir. „În urma controlului am constatat că depozitele de deşeuri neconforme au fost închise, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Sperăm ca şi restul primăriilor să fi procedat la fel şi să nu fim nevoiţi să aplicăm nicio amendă”, a adăugat comisarul şef din cadrul GNM. În cazul în care se constată, în urma acestui nou control, că măsurile GNM nu au fost respectate, primăriile riscă amenzi cuprinse între 50.000 lei şi 70.000 lei. Reamintim că termenul limită impus de UE pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme a fost pe 16 iulie. „Acest termen a fost strict pentru comune. Gropile de gunoi neconforme aparţinând oraşelor au avut un alt termen de inchidere, care a fost respectat de toate municipiile din ţară”, a mai declarat Vasile Petro. Fostul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, anunţa, la jumătatea lunii iulie, că se aşteaptă ca procedura de infringement în acest domeniu să fie declanşată, dar spera ca, în intervalul de un an şi jumătate cât durează aceasta, România să poată închide depozitele de deşeuri neconforme, scăpând astfel de sancţiuni.