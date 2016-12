Gropile de gunoi, sub lupa Gărzii de Mediu

Comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) - Comisariatul Judeţean Constanţa, au demarat, începînd cu săptămîna trecută, un control tematic pentru verificarea termenului limită cu privire la reabilitarea spaţiilor de depozitare deşeuri neconforme din localităţile rurale de pe raza judeţului Constanţa. „În ceea ce priveşte localităţile urbane, acestea au avut alt termen limită de respectat şi în acest sector nu mai sînt probleme. Am trimis adrese prin care am solicitat date despre depozitele de deşeuri de pe teritoriul localităţilor, însă, din 58 de comune, doar 28 de primării ne-au răspuns, afirmînd că au închis deja gropile de gunoi”, a declarat directorul coordonator adjunct al GNM Constanţa, Vasile Petro. Prioritare în cadrul controlului sînt autorităţile locale care nu au răspuns adreselor trimise de GNM, însă şi cele care au afirmat că şi-au închis depozitele neconforme vor fi supuse verificării. În perioada 20-24 iulie, comisarii de mediu au controlat 13 unităţi administrativ teritoriale: Valu lui Traian, Poarta Albă, Topraisar, Amzacea, Istria, Pecineaga, Castelu, Saraiu, Gîrliciu, Cogealac, Saligny, Bărăganu şi Lumina. În urma verificărilor, au fost aplicate opt amenzi în valoare totală de 83.000 lei şi un avertisment. „Avertismentul l-a primit Primăria Bărăganu care a închis depozitul de deşeuri, dar care mai avea de acoperit o mică porţiune din acesta. În schimb, la Cogealac nu fusese făcut niciun demers în vederea închiderii gropii de gunoi, motiv pentru care autorităţile locale au şi fost amendate. Valoarea amenzilor variază între 3.000 şi 50.000 de lei”, a declarat Vasile Petro. GNM Constanţa va continua controalele pe această temă la primăriile din judeţ. După finalizarea acestora, va fi întocmit un raport care va fi înaintat GNM Bucureşti. Reamintim că termenul limită pentru închiderea gropilor neconforme de depozitare a gunoiului impus de Comisia Europeană (CE) după intrarea ţării noastre în UE a expirat pe 16 iulie. Acum, România riscă să intre în procedură de infringement. Potrivit comisarului şef al GNM centrale, Silvian Ionescu, reprezentanţii UE au început verificarea tuturor statelor membre pentru a vedea dacă au respectat sau nu termenul impus pentru închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Această procedură ar putea oferi o perioadă de 2-3 luni României pînă la primirea scrisorii de notificare. „Apoi, Guvernul are o perioadă rezonabilă, de circa trei luni, ca să răspundă”, a completat el. „Ulterior, DG Environment (Direcţia de Mediu a UE - n.r.) decide dacă declanşează sau nu procedura propriu-zisă. România mai are două luni să răspundă şi abia după aceea Comisia Europeană poate sesiza Curtea Europeană de Justiţie şi poate începe procesul, care poate dura ani de zile”, a mai spus Ionescu. Oficialul Gărzii de Mediu a explicat că sînt state membre, precum Polonia şi Irlanda, care au reuşit să scape fără să plătească amenzi pentru că s-au conformat cerinţelor pe durata derulării procedurii de infringement.