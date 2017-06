Grup coordonat din penitenciar, care înşela oameni prin metoda „Accidentul”, destructurat

Patru bărbaţi, încarceraţi într-un penitenciar, sprijiniţi de aţi doi bucureşteni, sunt acuzaţi că au creat un grup infracţional prin care înşelau oameni folosind metoda „Accidentul”. Ei sunau vârstnici şi, sub pretextul unui accident, solicitau bani pentru ca victima să îşi retragă plângerea. Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare mandate de percheziţie într-un penitenciar din provincie, într-un dosar privind comiterea mai multor infracţiuni de înşelăciune prin telefon. Potrivit poliţiştilor, în perioada octombrie 2016 – februarie 2017, suspecţii au apelat telefonic persoane de vârste înaintate şi, sub pretextul că o rudă apropiată a acestora a suferit un accident rutier, solicitau diferite sume de bani pentru ca presupusa victimă să retragă plângerea. Astfel, victimele erau determinate să le ofere diferite sume de bani sau bunuri de valoare, prejudiciul total creat prin săvârşirea faptelor fiind estimat la 4.000 de dolari şi 400 euro. „Persoanele implicate, patru bărbaţi, încarceraţi într-un penitenciar, erau sprijiniţi de către alţi doi în desfășurarea activității infracționale, care locuiau pe raza municipiului Bucureşti, având rolul de a se deplasa la adresele persoanele vătămate pentru a ridica sumele de bani. În data de 28 aprilie 2017, în jurul orei 02.00, unul dintre bărbaţii aflaţi în detenţie, ar fi apelat telefonic persoana vătămată, şi precizând că este fiul său, i-a indicat faptul că a fost implicat într-un accident rutier, iar pentru rezolvarea situației este necesar să achite o suma de bani victimelor accidentului, pentru ca acestea din urma să-şi retragă plângerea. Concomitent, o altă persoană din camera de penitenciar, l-ar fi contactat pe unul dintre cei doi bărbaţi căruia i-a comunicat adresa de domiciliu a persoanei vătămate”, se arată în comunicatul de presă emis sâmbătă de Poliţia Română. Cei doi bărbaţi care nu erau încarceraţi au fost prinşi şi identificați, imediat după ce au ridicat suma de bani de la victimă. Asupra unuia dintre ei s-au găsit peste 3.900 de dolari şi 400 de euro, mai multe telefoane mobile și cartele SIM folosite, bunuri ce au fost ridicate de poliţişti. În urma efectuării percheziţiilor în camera unde se aflau încarcerați cei patru bărbaţi din penitenciar au fost găsite mai multe bunuri şi telefoane mobile. Anchetatorii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, cei doi bărbaţi din Bucureşti fiind reţinuţi şi urmând să fie prezentanţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.