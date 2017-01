Grupă accesibilă pentru handbaliştii “tricolori”

Calificată la Campionatul Mondial de handbal masculin din Croaţia, programat anul viitor, după o absenţă de 14 ani de la turneele finale, reprezentativa României visează la o prezenţă în fazele superioare ale competiţiei. Elevii lui Aihan Omer au avut noroc la tragerea la sorţi a grupelor, efectuată sîmbătă, la Zagreb. Repartizată în a patra grupă valorică, reprezentativa “tricoloră” va face parte din Grupa A, alături de Franţa, Ungaria sau Bosnia-Herţegovina, Australia, Slovacia şi echipa de pe locul 2 din turneul panamerican. Românii au evitat astfel marile puteri, chiar dacă vor da piept cu Franţa şi, cel mai probabil Ungaria, care aşteaptă încă decizia Federaţiei Europene de Handbal, după ce meciul retur din barajul cu Bosnia Herţegovina a fost întrerupt din cauza incidentelor provocate de spectatorii bosniaci. “Înaintea tragerii la sorţi am făcut o listă cu grupele care ne-ar conveni şi majoritatea mi-a ieşit. Mă bucur că sîntem într-o grupă accesibilă, cu echipe cu care am mai jucat. Mergem încrezători şi cu fruntea sus, iar dacă vom juca bine putem ajunge departe. Obiectivul nostru este să nu facem România de rîs. Acum, în această grupă, vom juca de la egal la egal şi vom fi o echipă de temut. Dacă prindem Ungaria într-o formă mai puţin bună putem să facem o surpriză frumoasă. Vor fi meciuri spectaculoase, deschise oricărui rezultat”, a declarat selecţionerul Aihan Omer, prezent la Zagreb. “În grupa noastră, Franţa este favorită. Cu slovacii şi cu ungurii avem şanse mari să facem meciuri frumoase. Trecem de această grupă”, a adăugat preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu. Iată componenţa celorlalte grupe - Grupa B: Croaţia, Suedia, Spania, Coreea de Sud, Kuweit, Pan-America 3; Grupa C: Germania, Polonia, Macedonia, Rusia, Tunisia, Algeria; Grupa D: Danemarca, Norvegia, Egipt, Pan-America 1, Serbia, Arabia Saudită. Turneul final al Campionatului Mondial din Croaţia este programat în perioada 18 ianuarie - 1 februarie 2009.