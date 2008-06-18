22:49
Rezultate
Luni, 9 iunie
ROMÂNIA - Franţa 0-0
Olanda - Italia 3-0 (Van Nistelrooy 26, Sneijder 31, Van Bronckhorst 79)
Vineri, 13 iunie
Italia - ROMÂNIA 1-1 (Panucci 56 / Mutu 55)
Olanda - Franţa 4-1 (Kuyt 9, Van Persie 59, Robben 72, Sneijder 90+2 / Henry 71)
Marţi, 17 iunie
Franţa - Italia 0-2 (Pirlo 25-pen., De Rossi 62)
Olanda - ROMÂNIA 2-0 (Huntelaar 54, Van Persie 87)
Clasament final
1. Olanda 3 3 0 0 9-1 9
2. Italia 3 1 1 1 3-4 4
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3. ROMÂNIA 3 0 2 1 1-3 2
4. Franţa 3 0 1 2 1-6 1