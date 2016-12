Grupă dificilă pentru HCM Constanța

Handbal Club Municipal Constanța și-a aflat, ieri, la Viena, adversarii din grupele Cupei EHF la handbal masculin. Sorții au decis ca HCM Constanța să întâlnească, în Grupa B a competiției, formațiile Fraikin BM Granollers (Spania - locul 2), Sankt Petersburg HC (Rusia - locul 3) şi Team Tvis Holstebro (Danemarca - locul 5). O grupă dificilă pentru campioana României, atât din punct de vedere al valorii adversarelor, precum și al costurilor de deplasare. Exceptând Granollers, oraș aflat în apropiere de Barcelona, existând astfel cursă aviatică directă, pentru a ajunge la St. Petersburg și Holstebro, formația constănțeană va fi nevoită la cheltuieli mult mai costisitoare.

„A ieșit exact cum nu ne doream, cu deplasări foarte lungi. Dacă privim strict adversarele, trebuie să mergem mai departe din această grupă. Acasă avem nevoie de trei victorii și cu încă un succes în deplasare. Cred că vom obține punctele necesare calificării. Toate cele patru echipe sunt de valori egale și orice se poate întâmpla”, a declarat interul stânga macedonean Branislav Angelovski. Aflat la Viena, Ionuț Pușcașu, reprezentantul campioanei României la Viena, a mărturisit că niciuna dintre echipe nu era încântată de rezultatul tragerii la sorți. „Toți reprezentanții cluburilor consideră că este o grupă foarte echilibrată. Cei de la Granollers au fost puțin mai rezervați, danezii discutau că HCM este mai puternică decât Știința Bacău (n.r. - Holstebro a eliminat-o Știința Bacău în turul al treilea al Cupei EHF printr-o dublă victorie), iar reprezentantul echipei din Sankt Petersburg se temea, de asemenea, de o astfel de deplasare lungă, dar la final își dorea să mergem împreună în sferturile de finală”, a precizat Ionuț Pușcașu.

Componența celorlalte grupe se prezintă astfel - GRUPA A: HSV Hamburg, Haslum Handballklubb, Gorenje Velenj și Pfadi Winterthur; GRUPA C: FC Porto, HC Vojvodina, Fuchse Berlin și Skjern Handbold; GRUPA D: MT Melsungen, Balatonfuredi KSE, Eskilstuna Guif și RK Nexe.

HCM DEBUTEAZĂ LA CONSTANȚA

Sistemul de calificare va fi la fel ca cel din sezonul trecut. În cazul în care formația care va organiza Final Four-ul se va clasa pe unul dintre primele două locuri, aceasta va accede direct în turneul Final Four, iar din fiecare grupă se vor califica echipele de pe primul loc plus cele mai bune trei formații de pe locul secund. În această situație vor avea loc doar trei sferturi de finală. Dacă echipa organizatoare a Final Four se va clasa pe locul 3 sau 4, nu va fi eliminată din competiție, urmând să participe în sferturile de finală. Programul partidelor din Grupa B - 14 sau 15 februarie: HCM - St. Petersburg, Granollers - Holstebro; 21-22 februarie: Holstebro - HCM, St. Petersburg - Granollers; 28 februarie - 1 martie: Granollers - HCM, Holstebro - St. Petersburg; 7-8 martie: HCM - Granollers, St. Petersburg - Holstebro; 14-15 martie: St. Petersburg - HCM, Holstebro - Granollers; 21-22 martie: HCM - Holstebro, Granollers - St. Petersburg.