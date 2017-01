Grupă dificilă pentru HCM în Cupa EHF

Sorţii nu au fost deloc blânzi cu Handbal Club Municipal Constanţa la stabilirea grupelor principale ale Cupei EHF. Campioana României la handbal masculin a fost repartizată în Grupa D, alături de Fuchse Berlin (Germania), Chambery Savoie (Franţa) şi Sporta Hlohovec (Slovacia). „Este clar că trebuie să luptăm cu două formaţii foarte puternice, Fuchse Berlin şi Chambery, cu multă istorie şi tradiţie, dar se va juca şapte contra şapte. Trebuie să câştigăm toate partidele de pe teren propriu şi apoi să venim cu puncte şi din deplasare. Fuchse este favorită la primul loc, mai ales că şi Final Four-ul competiţiei se va juca la Berlin”, a declarat antrenorul secund Alexandru Buligan. „O grupă foarte grea, cu două formaţii din Liga Campionilor. Sper să putem ieşi din grupe. Echipa care va obţine punct sau puncte cu Fuchse va lua o opţiune importantă pentru calificare. Este obligatoriu să câştigăm meciurile de pe teren propriu”, este de părere extrema stângă George Buricea. Ca şi HCM Constanţa, Fuchse Berlin a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor, fiind eliminată de HSV Hamburg după o dublă manşă de coşmar, 30-30 - la Berlin şi 26-27 - la Hamburg. „Va fi dificil. Constanţa este o echipă cu experienţă în Champions League, la fel şi Chambery. Două formaţii foarte bune, astfel că nu va fi deloc uşor să ne calificăm din această grupă”, este de părere managerul formaţiei germane, Bob Hanning. După cinci sezoane consecutive în Liga Campionilor, Chambery Savoie a început în acest an campania europeană direct în Cupa EHF, iar pentru a ajunge în grupe a trebuit să depăşească două tururi preliminare. În turul secund a învins fără emoţii formaţia turcă BB Ankara Spor, 34-26 - pe teren propriu şi 32-20 - în deplasare, iar în turul al treilea a fost la un pas de eliminare, calificându-se după 25-25 - în deplasare şi 31-30 - pe teren propriu cu austriecii de la Alpla HC Hard. Venită din a patra urnă valorică, Sporta Hlohovec se află la doar al patrulea sezon în Cupele Europene şi este pentru prima dată când ajunge într-o fază avansată a competiţiei. „Orice echipă poate pune probleme, nicio echipă nu poate fi tratată cu superficialitate. Pentru a obţine locul secund trebuie să câştigăm şi în Slovacia”, avertizează Buligan.

„Grupa noastră este cea mai puternică din cele patru. Sper să fim surpriza acestei grupe, pentru că ştiu că băieţii noştri se mobilizează atunci când întâlnesc echipe valoroase”, a declarat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali, prezent ieri la Viena, la tragerea la sorţi.

PROGRAMUL PARTIDELOR DIN GRUPA D Dacă EHF nu va face modificări, atunci programul jocurilor din Grupa D va fi următorul - etapa 1 (8-9 februarie): Fuchse - Chambery, HCM - Hlohovec; etapa a 2-a (15-16 februarie): Hlohovec - Fuchse, Chambery - HCM; etapa a 3-a (22-23 februarie): HCM - Fuchse, Hlohovec - Chambery; etapa a 4-a (15-16 martie): Fuchse - HCM, Chambery - Hlohovec; etapa a 5-a (22-23 martie): Chambery - Fuchse, Hlohovec - HCM; etapa a 6-a (29-30 martie): Fuchse - Hlohovec, HCM - Chambery.

GRUPELE CUPEI EHF Iată componenţa celorlalte trei grupe ale Cupei EHF - Grupa A: TSV Hanovra-Burgdorf (Germania), Reale Ademar Leon (Spania), Lugi HF (Suedia), Csurgoi KK (Ungaria); Grupa B: Montpellier Agglomeration HB (Franţa), Skjern Haandbold (Danemarca), HC Zomimak-M (Macedonia), Sporting CP Lisabona (Portugalia); Grupa C: Pick Szeged (Ungaria), Tatran Preşov (Slovacia), HBC Nantes (Franţa), IFK Kristianstad (Suedia). Prima etapă este programată la 8-9 februarie 2014. Câştigătoarele grupelor se vor califica automat în sferturile de finală, cu menţiunea că Fuchse, în calitate de gazdă a semifinalelor şi finalelor, va merge direct în Final Four dacă va câştiga Grupa D sau va încheia pe locul secund, dar nu va avea cel mai slab punctaj dintre ocupantele locului 2, caz în care cea mai slabă formaţie de pe locul secund va fi eliminată, urmând să se dispute doar trei sferturi de finală. Turneul Final Four va fi găzduit de Berlin, în 17 şi 18 mai 2014.