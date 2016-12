Grupă facilă pentru tricolori în preliminariile EURO 2016

Naţionala de fotbal a României a avut un noroc fantastic la tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2016 din Franţa, desfăşurată ieri la Nisa. Astfel, reprezentativa pregătită de Victor Piţurcă a scăpat de numele mari ale fotbalului european şi va evolua în Grupa F, alături de Grecia, Ungaria, Finlanda, Irlanda de Nord şi Insulele Feroe. Programul echipei noastre: Grecia - România (07.09.2014); România - Ungaria (11.10.2014); Finlanda - România (14.10.2014); România - Irlanda de Nord (14.11.2014); România - I-le Feroe (29.03.2015); Irlanda de Nord - România (13.06.2015); Ungaria - România (04.09.2015); România - Grecia (07.09.2015); România - Finlanda (08.10.2015); I-le Feroe - România (11.10.2015).

„Cu Grecia nu va fi neapărat o revanşă. Era important să ne calificăm la Mondialul din Brazilia. Am pierdut această şansă, iar acum sper să ne calificăm la turneul final din Franţa. Dacă Ungaria este în grupa a doua valorică, înseamnă că merita să fie acolo, chiar dacă noi am câştigat contra lor. Nu uitaţi cum am reuşit să egalăm în ultimul minut. Putem câştiga punctele puse în joc, însă concluzia este că fotbalul se joacă pe teren. Mai este o perioadă destul de lungă până când vor începe meciurile oficiale. Până atunci, se vor analiza foarte bine echipele pe care le vom întâlni”, a spus selecţionerul. „Primele două se califică direct... Ce părere aveţi? Parcă am primit a doua şansă! Echipe echilibrate, poate mai puţin Feroe. Avem nevoie de susţinerea voastră totală, să mergem împreună pe acest drum, până la capăt! Hai România!”, a scris atacantul Ciprian Marica pe pagina sa de Facebook.

Grupele preliminariilor Campionatului European din 2016 sunt următoarele - GRUPA A: Olanda, Cehia, Turcia, Letonia, Islanda, Kazahstan; GRUPA B: Bosnia & Herţegovina, Belgia, Israel, Ţara Galilor, Cipru, Andorra; GRUPA C: Spania, Ucraina, Slovacia, Belarus, Macedonia, Luxemburg; GRUPA D: Germania, Irlanda, Polonia, Scoţia, Georgia, Gibraltar; GRUPA E: Anglia, Elveţia, Slovenia, Estonia, Lituania, San Marino; GRUPA F: Grecia, Ungaria, România, Finlanda, Irlanda de Nord, Insulele Feroe; GRUPA G: Rusia, Suedia, Austria, Muntenegru, Moldova, Liechtenstein; GRUPA H: Italia, Croaţia, Norvegia, Bulgaria, Azerbaidjan, Malta; GRUPA I: Portugalia, Danemarca, Serbia, Armenia, Albania, Franţa. Chiar dacă este calificată din postura de ţară organizatoare, reprezentativa Franţei va fi repartizată în grupa de cinci echipe, astfel încât să dispute meciuri amicale contra formaţiilor care stau la fiecare etapă. Primele două echipe din fiecare grupă se vor califica la turneul final, la fel şi formaţia cea mai bine clasată pe locul 3, luând în considerare meciurile cu reprezentativele clasate pe primele cinci poziţii. Celelalte opt echipe de pe locul 3 vor susţine meciuri de baraj în noiembrie 2015, pentru cele patru locuri rămase.