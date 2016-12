Grupa juniorilor de 13 ani de la FC Farul joacă pentru titlu

În plină criză financiară, administrativă şi competiţională, FC Farul a primit o veste bună din partea juniorilor. Grupa de copii născuţi după 1996 s-a calificat în finala Campionatului Naţional, după un parcurs perfect, fără înfrîngere. La turneul semifinal, desfăşurat la Iaşi, elevii lui Mihai Turcu au înregistrat trei succese din tot atîtea meciuri, fără să primească gol. După ce au trecut în grupă de FC Vaslui şi Steaua Bucureşti, cu acelaşi scor, 1-0, constănţenii au disputat ieri meciul decisiv pentru accederea în ultimul act al competiţiei. Juniorii Farului au făcut din nou un joc foarte bun şi s-au impus, cu 2-0, în disputa cu FC Argeş, prin golurile marcate de Rareş Vîjlănescu, obţinînd astfel biletele pentru finală. “Avem victorii pe linie în acest campionat, iar în meciurile disputate pînă acum am înscris 167 de goluri. Valoarea s-a probat însă la acest turneu, unde au fost echipe foarte puternice. De exemplu, cei de la Steaua s-au cazat la un hotel de patru stele, cu o zi înaintea meciului cu noi, dar i-am trimis acasă. Am o grupă foarte bună, în care am luat şi doi copii născuţi în 1997, de la grupa pregătită de Ionel Melenco”, a spus tehnicianul constănţean. În finală, FC Farul va întîlni pe FC Bihor, duminică, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, ora urmînd să fie stabilită în zilele următoare. “Cei de la federaţie ne-au trimis un fax, cu ora 18.00, dar, în acelaşi timp, ne-au comunicat că putem juca de la ora 20.00, în nocturnă, pentru a evita căldura. Voi discuta cu cei din conducerea clubului şi vom lua o decizie”, a explicat Mihai Turcu, adăugînd că speră ca echipa sa să cîştige titlul naţional: “Nu ştiu prea multe despre adversara din finală, dar am înţeles că este o echipă bună. Noi ne vom juca şansa şi vom încerca să luăm titlul”.