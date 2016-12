Grupă “medie” pentru CVM Tomis în Liga Campionilor la volei masculin

Tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei masculin, desfăşurată vineri seară, la Hofburg Palace din Viena, a trimis echipa constănţeană Club Volei Municipal Tomis într-o grupă nici prea grea, nici prea uşoară, poate ceva mai accesibilă decât cea de anul trecut. Campioana României le va avea ca adversare, în Grupa A, pe Copra Elior Piacenza (locul 3 în Italia), Knack Roeselare (campioana Belgiei) şi Dragons Lugano (fostă Energy Investments, campioana Elveţiei, echipă care a primit wild-card).

La tragerea la sorţi de la Viena, campioana României la volei masculin a fost reprezentată de președintele clubului, Sorin Strutinsky, și de managerul Bulent Cadâr.

„Probabil că cei de la Piacenza sunt cei mai fericiți după tragerea la sorți. Noi, dacă vom face niște mișcări bune, avem șanse să depășim performanța de anul trecut. Singurul lucru ingrijorător vine din exteriorul echipei și mă refer aici la partea de finanțare a sportului românesc, la firme private și la autoritățile locale și centrale. Cât de buni conducători ar avea o grupare sportivă, nimic nu se poate face fără bani. Ori in ultimii ani se observă o ofensivă milițienească și pot spune chiar politică împotriva oamenilor din sportul românesc. Rezultatele directe se vor vedea în viitor chiar și în susținerea cluburilor și sportivilor cu rezultate bune și foarte bune. Din păcate, aproape tot profitul realizat în România aparține firmelor multinaționale, inclusiv bănci, care nu vor să sprijine activitățile sportive și culturale. Este drept că legislația nu aduce acum avantaje acestor firme, dar nici nu sunt obligate să respecte locul și oamenii de unde își trag profiturile. Toate acestea se întâmplă pe fondul sărăcirii firmelor românești, pe fondul anchetării autorităților cu privire la astfel de finanțări. Legile actuale nu sunt clare și aplicabile sportului de performanță. Dacă în acest an nu se va face ceva în sensul unui suport legislativ, în următorii ani vor dispărea și performanțele izolate realizate acum de temerari. Sporturile de echipă, unde România nu mai reprezintă demult nimic in plan european, vor fi cel mai afectate și sunt surprins de lipsa de reacție a conducătorilor acestor federații. Mesajul meu se adresează celor pe care-i interesează ce se întâmplă cu sportul românesc”, a declarat președintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky.

Să trecem în revistă şi componenţa celorlalte şase grupe - Grupa B: Jastrzebski Wegiel (Polonia), Lokomotiv Novosibirsk (Rusia), CAI Teruel (Spania), Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria);

Grupa C: Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), Berlin Recycling Volleys (Germania), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru);

Grupa D: Zenit Kazan (Rusia), VfB Friedrichshafen (Germania), Olympiacos Pireu (Grecia), Posojilnica AICH/DOB (Austria);

Grupa E: Cucine Lube Treia (Italia), Fenerbahce Grundig Istanbul (Turcia), Paris Volley (Franţa), Belogorie Belgorod (Rusia);

Grupa F: PGE Skra Belchatow (Polonia), Precura Antwerp (Belgia), Hypo Tirol Innsbruck (Austria), Jihostroj Ceske Budejovice (Cehia);

Grupa G: Sir Safety Perugia (Italia), Halkbank Ankara (Turcia), Tours VB (Franţa), Noliko Maaseik (Belgia).

Este pentru a treia oară în istoria Ligii Campionilor la volei masculin când sunt admise la start 28 de echipe. Câştigătoarele de grupe plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 se vor califica în prima fază eliminatorie a competiţiei, denumită play-off-12. Una dintre aceste 13 echipe va fi gazda turneului final şi va fi exceptată de la participarea la play-off-12 şi play-off-6, fiind calificată direct la turneul final. Meciurile din faza grupelor sunt programate între 4 noiembrie 2014 şi 27 ianuarie 2015. Ultima ocupantă a locului 2 plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.

Tot vineri seară a avut loc şi tragerea la sorţi a grupelor din Liga Campionilor la volei feminin, competiţie care va reuni la start 20 de echipe. Campioana României, Ştiinţa Bacău, aflată la a doua participare consecutivă în această competiţie, va evolua în Grupa B, alături de Fenerbahce Istanbul (vicecampioana Turciei), Azeryol Baku (vicecampioana Azerbaidjanului) şi Nantes Volleyball (vicecampioana Franţei).