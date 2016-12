Grupare de hoţi scoasă din “afaceri”

Patru bărbaţi din localitatea constănţeană Dumbrăveni au fost prezentaţi ieri magistraţilor Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru infracţiunile de tâlhărie şi furt calificat. Oamenii legii spun că Vasile C., de 44 de ani, Anghel C., de 40 de ani, Ionuţ N., de 24 de ani, şi Ion U., de 19 ani, au pătruns, în noaptea de 26 spre 27 ianuarie, în locuinţa unui bărbat din comună, pe care l-au snopit în bătaie şi l-au jefuit. Potrivit anchetatorilor, tot în luna ianuarie, cei patru indivizi au încercat să fure un porc din gospodăria unei femei. În plus, spun poliţiştii, gruparea mai are la activ nu mai puţin de zece spargeri, comise în perioada 2010-2012 pe raza comunei Dumbrăveni. Toţi cei patru complici au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracţională a suspecţilor.