Grupare internaţională de carderi, lider constănţean

14:13:08 / 28 Martie 2014

Retea internationala

Peste tot in lume actioneaza carderi.In SUA. au prins ,de mai multe ori,instalind camere la ATM din statiile de metrou,grocerii,etcAu fost arestati ,acum 3 luni 4 romani. si multi altii sint deja in puscarie pe termene de peste 7 ani.Nenorocirea este ca in Romania, ca si in restul Europei, nu sint depistati rapid si deaceeia sint atit de multi!Mai nou,au un disozitiv cu care pot citi nr de card din buzunar((trec pe linga tine si ti-l inregistreaza)S-au scosa noile carduri care nu mai por fi citite. In plus, toate ATM au fost modificate. SRI trebuie sa fie mai mult implicate in prevenire decit in cercetarea ulterioara, inafara ascultarii telefoanelor!