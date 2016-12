Gruparea Statul Islamic (SI) a anunțat că a arestat patru jihadiști, pe care i-a calificat drept "extremiști" și i-a acuzat de complot împotriva califatului proclamat de liderul grupării, Abu Bakr al-Baghdadi, informează AFP. Într-un video al SI difuzat pe site-uri jihadiste, o voce din off afirmă că a 'capturat o celulă de extremiști religioși, care plănuiau să îndrepte armele împotriva califatului și să destabilizeze astfel securitatea în cadrul SI, ce se pregătește pentru un atac' al coaliției internaționale, al Armatei Siriene Libere (ASL) și al regimului sirian. În confesiunile lor, cele patru persoane, care vorbesc turca cu accent ce ar putea fi azer, își exprimă dezamăgirea în legătură cu faptul că SI nu-i consideră pe 'toți irakienii și sirienii ca fiind necredincioși'. Ei îl acuză inclusiv pe Bakr al-Baghdadi că este un 'necredincios', pentru că 'ia bani de la necredincioși'. Înregistrarea nu spune când și unde au avut loc arestările, însă are sigla provinciei Raqa, fieful SI situat în nordul Siriei. Soarta celor patru oameni nu a este precizată, însă imaginile video se încheie cu un capitol (sura) din Coran, care subliniază că cei care luptă împotriva lui Allah și a profetului său merită fie să moară, fie să li se taie picioarele și brațele. Un activist ce se opune regimului sirian și SI a afirmat, în ediția de sâmbătă a Financial Times, că SI a executat 100 dintre combatanții săi străini care încercau să părăsească Raqqa.