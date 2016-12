Gruparea Statul Islamic sapă în Siria o tranșee de cel puțin 70 de kilometri pentru a se apăra

Gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) a fost atacată în ultimele luni în nord-estul Siriei și de un inamic pe care deocamdată nu l-a identificat, astfel că a decis să sape o tranșee lungă de cel puțin 70 de kilometri pentru a-și proteja pozițiile, a anunțat astăzi agenția EFE. Potrivit unui reprezentant al uneia dintre numeroasele grupări armate din zonă, tranșeea săpată în provincia Deir Ezzor se găsește într-o zonă complet deșertică și nu traversează nicio șosea. De asemenea, ea ar fi fragmentată la aproximativ fiecare 15 kilometri de o punte către celălalt capăt al următoarei secțiuni. Obiectivul Statului Islamic este de a opri atacurile repetate asupra combatanților săi, afirmă sursa citată, care susține că tranșeea are pe alocuri o adâncime de până la 5 metri. Combatanții jihadiști au observat de la începutul acestui an că grupuri necunoscute îi atacă adesea la est de orașul Deir Ezzor, mai ales în localitățile Al-Mayadin și Al-Bukamal. Spre deosebire de facțiunile armate din Siria care obișnuiesc să publice pe internet informații și fotografii pentru a-și mediatiza atacurile împotriva armatei președintelui al-Assad sau a altor grupări rivale, autorii recentelor acțiuni de gherilă asupra combatanților SI preferă să rămână deplin conspirați. Unii speculează că ar fi vorba despre miliții fidele Damascului ori de foști luptători ai Armatei Siriene Libere (brațul armat al opoziției moderate siriene) sau de grupări nou apărute, precum ”Al Kafan al-Abiad” și ”Armata Negrilor din Est”. Provincia siriană Deir Ezzor face parte din așa-zisul ”califat” al SI, care o controlează aproape complet din luna iulie 2014, după retragerea grupărilor rivale, cea mai importantă fiind ramura locală a al-Qaida, Frontul al-Nusra. Numai câteva cartiere ale capitalei omonime a provinciei și aeroportul militar se mai află sub controlul trupelor guvernamentale. Așadar, la ora actuală jihadiștii din Siria au ca adversari nu doar trupele Damascului, milițiile kurde, diferitele facțiuni armate ale opoziției siriene și coaliția internațională condusă de SUA, ci și un inamic necunoscut.