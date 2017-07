Grupările radicale, interzise în Indonezia! HRW protestează

Președintele indonezian, Joko Widodo, a emis un decret care le permite autorităților din această țară să desființeze organizațiile considerate drept o amenințare la adresa securității naționale, a anunțat miercuri ministrul indonezian al Securității, transmite DPA. Decretul, semnat luni, urmărește exclusiv menținerea unității naționale și a existenței națiunii indoneziene, a dat asigurări ministrul Wiranto, în contextul în care măsura a fost criticată de grupuri pentru drepturile omului că pune în pericol libertatea de asociere. "Nu este vorba de un act arbitrar din partea guvernului sau de un atac împotriva organizațiilor islamice", a precizat el. În decret nu se menționează ce organizații urmează să fie desființate, dar Ministerul Justiției va putea lua măsuri în baza acestuia, a adăugat ministrul indonezian.

Se consideră că decretul prezidențial are în vedere organizațiile islamice de orientare dură, în țara cu cea mai numeroasă populație musulmană din lume. În mai, Wiranto a afirmat că guvernul are în vedere desființarea mișcării Hizbut Tahrir Indonesia, filiala locală a unei grupări islamice internaționale care urmărește unirea țărilor musulmane în cadrul unui califat. Decretul a fost criticat și de Human Rights Watch (HRW), cu sediul la New York, al cărei director adjunct pentru Asia, Phelim Kine, a notat că "interzicerea unei organizații strict din motive ideologice este o acțiune extremă, ce subminează drepturile la asociere și la exprimare".