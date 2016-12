Grupe echilibrate pentru echipele noastre în UEFA Europa League

Tragerea la sorţi pentru prima ediţie a UEFA Europa League a adus grupe relativ echilibrate, singurul cap de serie care pare a avea o misiune uşoară fiind... Şahtior Doneţk, campioana en titre! Dintre formaţiile noastre FC Timişoara pare a avea cea mai uşoară grupă, Ajax Amsterdam şi RSC Anderlecht Bruxelles fiind departe de echipele ce ajungeau an de an în primăvara europeană în urmă cu un deceniu! Vicecampioana României ar trebui să ajungă fără probleme în primăvara europeană, ca şi CFR Cluj, care are un singur adversar peste nivelul său - PSV Eindhoven. Grupă ceva mai dificilă pentru Steaua, Fener fiind un adversar de... UCL! Iar Twente este o nucă tare, dar de nivelul echipei bucureştene. Cine se va încurca în disputele cu Şerif va rata calificarea! Cea mai grea grupă o are Dinamo, Panathinaikos şi Galata fiind obişnuite ale grupelor Champions League! În concluzie toate cele patru echipe româneşti pot ajunge în primăvara europeană, sau pot rata la fel de bine acest lucru!

Componenţa grupelor UEFA Europa League - Grupa A: Ajax Amsterdam, Anderlecht, Dinamo Zagreb, FC TIMIŞOARA; Grupa B: Valencia, Lille, Slavia Praga, Genoa; Grupa C: Hamburg, Celtic, Hapoel Tel-Aviv, Rapid Viena; Grupa D: Sporting Lisabona, Heerenveen, Hertha Berlin, Ventspils; Grupa E: AS Roma, FC Basel, Fulham, ŢSKA Sofia; Grupa F: Panathinaikos Atena, Galatasaray Istanbul, DINAMO, Sturm Graz; Grupa G: Villarreal, Lazio Roma, Levski Sofia, Red Bull Salzburg; Grupa H: STEAUA, Fenerbahce Istanbul, Twente Enschede, Şerif Tiraspol; Grupa I: Benfica, Everton, AEK Atena, BATE Borisov; Grupa J: Şahtior Doneţk, FC Bruges, Partizan Belgrad, Toulouse; Grupa K: PSV Eindhoven, FC Copenhaga, Sparta Praga, CFR CLUJ; Grupa L: Werder Bremen, Austria Viena, Athletic Bilbao, Nacional Madeira.

Iată programul formaţiilor noastre în prima etapă, programată joi, 17 septembrie - Grupa A: Ajax Amsterdam - FC Timişoara; Grupa F: Sturm Graz - Dinamo; Grupa H: Steaua - Şerif Tiraspol; Grupa K: CFR Cluj - FC Copenhaga.