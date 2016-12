Grupul A-ha se destramă, după 25 de ani de carieră

La doar cîteva luni după ce cel mai recent album al lor a ajuns în primele zece poziţii în topurile muzicale britanice, membrii grupului pop A-ha au anunţat că se vor despărţi, după 25 de ani de carieră. “Am trăit, la propriu, aventura supremă a unui grup de băieţi”, se afirmă în comunicatul emis de membrii trupei. Trio-ul norvegian a adăugat că această despărţire le va permite să se ocupe de celelalte aspecte importante din viaţă, să participe la acţiuni umanitare, să facă politică sau orice altceva.

Trupa s-a înfiinţat în 1982 şi a înregistrat primul succes trei ani mai tîrziu. Printre piesele grupului devenite celebre pe plan internaţional, în anii 1980, se numără “The Sun Always Shines On TV”, “Crying In The Rain” şi “Take On Me”. Cel mai recent album al grupului, “Foot Of The Mountain”, marchează o revenire la rădăcinile muzicii pop electronice, după ce, în ultimii ani, A-ha a compus mai mult balade melodioase. Acest album a urcat pînă pe locul al cincilea în topul albumelor din Marea Britanie. Cu toate acestea, trupa norvegiană nu a mai ajuns niciodată cu adevărat la faima de care se bucura în anii 1980, cînd solistul principal Morten Harket era un tînăr sex-simbol, iar membrii trupei erau urmăriţi peste tot unde mergeau de o armată de fani. Au doborît recordul mondial de spectatori prezenţi la un concert live, susţinut pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, în 1991, cînd 196.000 de persoane au plătit bilete pentru a veni să-i asculte. Trupa a anunţat că va organiza un turneu de rămas bun înainte de a se destrăma. Pînă în prezent, a fost confirmat doar concertul de la Oslo, de pe 4 decembrie 2010.