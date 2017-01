Grupul Cicada va mixa în România

Iubitorii muzicii de club mixată live vor avea ocazia, în acest weekend, să asiste la o megapetrecere alături de grupul Cicada. Aaron Gilbert şi Alex Payne, cei doi membri fondatori ai grupului, vor mixa în România, mîine seară, în clubul Studio Martin din capitală. În deschiderea show-ului celor doi artişti va mixa DJ Faster. Biletele pentru acest eveniment vor costa 20 de lei între orele 23:00 şi 00:00 şi 30 de lei după ora 00:00.

Trupa Cicada este formată din Aaron Gilbert, cunoscut publicului şi ca Mr Natural, Alex Payne şi solista vocală Heidrun Bjornsdottir (de la fostul proiect Gus Gus). De-a lungul timpului, Cicada a remixat piese ale unor trupe precum New Order, The Editors, 13 Senses, Depeche Mode, Lorraine, Seelenluft, The Source, Mish Mash.